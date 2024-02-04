林寶堅尼泊路邊　大媽圍拍仲咁做更狂　網民看車牌驚：車主心已死

跑車泊路邊隨時被「圍」？本港網絡瘋傳1張照片，見到尖沙嘴麼地道有一群穿旗袍大媽圍着1架泊在路邊的林保堅尼跑車拍照，更有大媽把手放在林寶堅尼上「擺pose」。網民看後議論紛紛，「大吉利市」、「影還影，掂乜X嘢」、「啲女都畀你溝晒啦」；也有網民看到林保堅尼車牌後震驚，笑言「車牌已經回應咗」、「車主心已死」。



本港網絡瘋傳1張照片，見到尖沙嘴麼地道有一群穿旗袍大媽圍着1架泊在路邊的林保堅尼跑車拍照。（網上圖片）

本港多個Facebook群組熱傳1張照片，上載者留言「車主快啲返嚟啊，你部車俾人夜繽紛緊呀」。

照片見到，當時天色已黑，尖沙嘴麼地道路邊停泊1部綠色林寶堅尼跑車，而林寶堅尼跑車旁邊有一群穿上紅色旗袍大媽圍站着，其中1名大媽正把手放在林寶堅尼上「擺pose」拍照，表情看似相當高興。

有大媽把手放在林寶堅尼上「擺pose」拍照。（網上圖片）

網民看過照片議論紛紛，「大吉利市」、「以為去咗新娘潭」、「她的眼光，她的眼光……」、「啲女都畀你溝晒啦」、「真車模」、「紅色撞綠色又真係『絕配』喎」。也有網民批評大媽行為，「影還影掂乜X嘢」。

另有網民看到林寶堅尼車牌是「YXX WXX（意指你勝利了）」震驚，笑言「車主心已死……」、「車主已經回應咗」、「咁多女，車牌反映一切」。還有自稱知情網民補充，「佢哋有對白㗎，『快點拍，我怕車主過來取車』」，引來其他網民爆笑。