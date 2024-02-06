豪華酒店MMA！2女扯頭髮互摑　打到「走光」露出胸部　後續更兇狠

【女子MMA／酒店MMA】女人的打鬥可以如此兇狠！網上瘋傳1段「豪華酒店MMA影片」，見到美國佛羅里達州1家酒店大堂範圍，有2名女子正在互扯頭髮互摑打鬥，其間1名女平口上衣滑落，「走光」露出胸部，但她反而打得更狠，連環拳打頭並把對方壓在地上。雙方打至僵持不下，直到3名保安到場強行分開，打鬥才能平息。影片引來網民熱議，認為不應在大庭廣眾打架；也有網民笑言，「打架要穿對衣服」、「永遠不要穿着平口裝打架」。



網上瘋傳1段「豪華酒店MMA影片」，見到美國佛羅里達州1家酒店大堂範圍，有2名女子正在互扯頭髮互摑打鬥，其中1女「走光」露出胸部。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發地點為美國佛羅里達州邁阿密1家五星級酒店，1晚至少要花費1,000英鎊（約1萬港元）。

網上流傳影片長38秒，見到酒店大堂範圍有1名穿「tube top（平口上衣）」女子，與1名穿熱褲女子正在揮拳扯髮纏鬥，由大堂打到門口，當中平口衣女左手一直拿着袋子「讓單手」，熱褲女則以亂拳還擊。

2女打鬥過程逐格睇▼▼▼

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雙方打鬥期間，穿平口衣女子上衣突然滑落「走光」露出胸部，但她未有停手，反而打得更狠，使出連環拳招招打頭，並一度把熱褲女壓倒在地。熱褲女隨後回身與平口衣女互扯頭髮各不相讓，直到3名相信酒店保安合力把2人分開，一場惡鬥才結束。

報道未有提及2女爭執原因，網民看後議論紛紛。（影片截圖）

報道未有提及2女爭執原因，網民看後議論紛紛。有人認為無論如何都不應在大庭廣眾打架，「真的很混亂」；也有網民笑言，「永遠不要穿tube top打架」、「打架要穿對衣服」。另有網民關注平口衣女打架時仍不忘拿着手袋，「那個包裏的東西應該很重要，打架都不會放開它」。