大掃除｜一個打掃工具原來係抹窗神器　網民溫提嘗試時要注意力道

農曆春節即將來到，對許多家庭來說，這也是在一年之中除舊佈新，好好大掃除的時機。在清理縫細的時候，或許會使用平板拖把，深入各個角落清潔。除此之外，日本業者也分享了平板拖把，另一個掃除時的神奇妙招。



根據日本媒體「grape」報導，日本清潔用品業者過去曾在官方Twitter上分享，表示在大掃除擦窗戶、紗窗時，只要善用平板拖把，就能夠清潔到窗戶的另外一面，不再煩惱因為手不夠長，無法用抹布清潔窗戶對外玻璃。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

在業者分享這項秘訣後，留言也有自稱是清掃同行的人，表示在好幾年前，就一直使用這一招來清掃窗戶，效果相當不錯。另外也有網友指出，平板拖把拿來清潔天花板，或是浴室的牆壁等等，也都相當好用。

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其他網友也紛紛回應「這招真的好用！擦得乾乾淨淨」、「想不到還能這樣用，立刻試試看」、「怎麼不早說，該去弄支平板拖把來了」、「外側靠平板，內側靠抹布」、「力道要控制一下，不然紗窗容易被弄破」。

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