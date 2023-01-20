大掃除｜過年執屋必睇！收納達人教5個超實用整理術　執屋話咁易

【大掃除／收納／農曆新年】即將迎接農曆新年到來，為求新年新氣象，年前最重要的就是大掃除！每次想到要開始動工就不免頭痛，看著琳瑯滿目的東西常常不知道要從哪整理起。



這次10/10 HOPE邀請茉蕾整理收納工作室負責人李書旖整理師，和大家分享居家整理與收納技巧，只要掌握5個秘訣，就能把物品好好歸位，不僅讓空間視覺變乾淨，也方便日後找東西喔！（點圖放大了解👇👇👇）

+ 13

新春大掃除收納整理秘訣一、直立式收納

大家平常在收納東西時習慣怎麼放呢？很多人都會以「疊」的方式來整理，像是衣服、褲子，但如果想要拿最下面的物品時，就容易發生「崩塌」的慘案，東西疊太多時，也會忘記下面堆了些什麼。李書旖整理師建議物品最好以「直立」方式收納，取代「堆疊」，不僅能更加容易取用，也使物品一目了然、不容易復亂。

新春大掃除收納整理秘訣二、依種類分類

每次要找個東西都得要翻箱倒櫃，把環境搞得像戰場？那真的是很沒效率的事！趁著大掃除整理時，好好的幫物品分家歸類吧！建議依照物品的功能和用途分類，把將家裡的每一個櫃子當成大賣場的每一個走道，以文具為例，寫的、黏貼的、剪的依序放在抽屜中不同的小格子裡。

【相關圖輯】點擊看「斷捨離 10 大指標」👇👇👇

+ 6

新春大掃除收納整理秘訣三、外盒貼標籤

把東西收進盒子內，可以減少凌亂感，也可以增加收納空間，但大家一定有經驗，收進盒子後反而常常找不到東西，只好每個都拿出來翻找。為了避免日後重蹈覆徹，在整理時最好讓每個物品有自己的家，標籤就像門牌，幫助分類收納不容易復亂，也避免有位置就先暫放一下的念頭。

新春大掃除收納整理秘訣四、收納盒一致

收納盒一向都是整理物品的神隊友，但如果盒子的類型、大小參差不齊，看起來也會有凌亂感。建議選用外型一致的收納盒，避免視覺噪音，最好是抽屜形式尤佳，放置深處的物品也能夠輕易拿取。

【相關圖輯】收納｜IKEA員工也大讚！5款大熱家居用品 最平一款平均1元也不用（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

新春大掃除收納整理秘訣五、同外型集中

整理冰箱或抽屜的時候，將相似外型的物品例如寶特瓶、玻璃瓶放在一起，或是裝在同樣的補充瓶裡，也是避免視覺噪音的方法。

延伸閱讀：

Netflix《黑暗榮耀》第一集「這句話」早就暗示所有角色結局！網友驚呼埋梗好深

Netflix《黑暗榮耀》30個你沒注意到的細節！朴涎鎭媽媽是皮條客？房東是誰？

【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】