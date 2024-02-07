大掃除｜一開始唔買就唔使掉！9大雞肋生活用品　剝蝦神器亦上榜

許多人會趁著過年前的空檔進行大掃除，或是購置一些生活用品讓連假生活過得更愜意，有YouTuber分享9大超伏居家用品，乍看很實用，其實很雞肋，常見的收納神器竟登上榜首。



YouTuber「蛙家Waja」根據2023年開箱過的居家用品，列出9件讓人看了想買，實用性卻很低的「地雷排行榜」，提醒大家購入前一定要仔細思考再做決定。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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第9名：螺旋曬衣架

此類商品主打可以節省曬衣空間，可是要把衣服塞進螺旋狀的衣架就已讓人失去耐心，要是重量不平均，還容易歪斜。如果再遇上天氣不好，位在中間的衣物容易曬不乾，導致衣物出現臭味，這樣一來還得重洗。

第8名：旋轉魔術衣架

這種商品以兼具橫掛、直掛衣服為賣點，但實際上橫掛容易因不平衡歪斜，直掛又會因為擠壓衣物不方便拿取，可能只適合衣物體積較小的小朋友使用。

第7名：不沾手零食夾

本意是為了拿零食不會弄髒手，但用手指操作時夾子會歪掉，眼睛還得盯著零食才能成功夾取，失去耍廢吃零食的意義。

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第6名：蝦殼剝除器

使用時得將器具插入蝦子身體，蝦頭也需要自己另外用手剝掉，一樣會碰到蝦子。而且蝦子比較軟，器具沒辦法插到底，要操作2次才能完全剝除，剝出來的蝦肉還會爛爛的，用在熟蝦更難操作，令人食慾盡失。

第5名：蔬菜捲花器

據說能用這個東西將蔬菜切成捲片狀、彈簧狀，可是無法用在太大或太硬的食物，使用機會變少，還不如拿來當玩具。

第4名：手壓切蒜器

用這個物品「拍一拍」就能切出蒜末，可是蒜頭會卡在刀片上，刀模隔板還容易脫落，使用起來難用又費力。

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第3名：食物保鮮托盤

以前用於收納金銀飾品，可以堆疊還能防止飾品氧化，可是用在食物上不僅容量小、不易收納，堆疊起來又容易搖晃放不穩，保鮮薄膜還會被尖銳物品用壞。

第2名：DIY組合鞋盒

標榜組裝方便，可是實際上並不好組裝，盒體很軟，裝了鞋子也沒辦法收納，只能拿來裝較輕的東西。

第1名：斜取式收納箱

斜取式設計乍看好像很方便，但大件物品容易卡住，小物也不易拿取，堆疊式的設計還不方便搬移。

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