小紅書女遇「黑的」過海索$250　踢拖司機疑想搶手機涉「5宗罪」

「黑的」濫收車資，嚴重打擊香港旅遊之都的形象。1名女子在小紅書表示，日前和2名女親友遊港，其間在港島山頂纜車站登上1輛的士，打算過海前往九龍，司機要求他們出示證件，確認她們遊客身份後，聲稱由於需要跨越港九，情況比較麻煩，所以索價250元，但她們反駁指剛才過來港島只不過60多元，質疑對方濫收車資，司機見奸計被拆穿，要求她們下車，其中1人更批評對方拒載，繼而拍片錄影，司機情緒激卜動下車，她們同樣下車，見到他身穿人字拖開工，懷疑想動粗搶手機。



涉事司機被數「5宗罪」，樓主直斥司機不但拒載，而且罵客劏客，甚至穿人字拖開工，最後更「想過來搶我們手機要動手，彪悍的東北人表示好怕」，幸事後她們登上另1輛的士，好心司機解釋香港沒有跨越港九額外收費的規定，而且懷疑行家斥責她們，令到她們慨嘆「真的體驗極差」、「這種人渣真是給香港抹黑！」。



司機在車內疑似說「你拾嘢啦」。（小紅書影片截圖）

來自東北的樓主在小紅書表示，本年2月2日傍晚6時許，和2名女親友在港島山頂欣賞完夜景後，登上1輛的士打算前往九龍，本身一切正常，但行駛不夠500米，司機突然要求她們出示證件，她們沒有任何懷疑，就提供通行證。

司機證實她們是遊客後，聲稱她們跨越港九，情況比較麻煩，車資盛惠250元，她們反駁指明明剛才過來時車資60多元，司機理應按照咪錶收費，司機稱「不坐就下車」，她們反問是否拒載，其中1人更說「你（司機）拒載，我就要錄影了」，說完就取出手機。

司機下車。（小紅書影片截圖）

司機突然情緒非常激動，打開所有車門打開，強制要求她們下車，她們依言下車，司機見她們正在拍片錄影，繼而上前懷疑想動粗搶手機。

影片長約12秒，可見司機在車內疑似說「你拾嘢啦」，繼而下車打開車尾箱，相信樓主她們有將個人物品放在車尾箱內。司機當時身穿人字拖開工，下車時手持手機，見到樓主她們正在用手機拍片，於是上前，影片到此結束。

樓主事後登上另1輛的士，好心司機看完影片後懷疑行家斥責她們，指出香港沒有跨越港九額外收費的規定，行家之所以要檢查其證件，目的確定她們是否執法人員「放蛇」，並指「香港對這方面抓得很嚴，我們報警就好了」。

司機下車時手持自己手機，見她們正在拍片錄影，繼而上前懷疑想動粗搶手機，其手持的手機屬於司機本人。（小紅書影片截圖）

涉事司機被數「5宗罪」，樓主慨嘆人生路不熟，直斥涉事司機不但拒載，而且罵客、劏客，甚至穿人字拖開工，最後更「想過來搶我們手機要動手，彪悍的東北人表示好怕」、「太可怕了，還想動手」，「真的體驗極差… 這種人渣真是給香港抹黑！」。

不過樓主大讚其他港人友善，她們問路時遇到1位女子，對方很有耐性講解路線，而且為她們換零錢，「人太好了」。

（小紅書）