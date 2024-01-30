的士馬路大戰影片瘋傳！逆線迎頭衝、爆粗怒罵　後續更衰惹公憤

這樣駕駛隨時害死人！本港網絡流傳1段「的士對的士」影片，見到有的士在道路上沿線行駛時，突然有另1部的士逆線迎面駛至，嚇得司機即時剎車，幸好未有撞上。停下後，司機爆粗怒罵對方，惟對方未有理會，慢慢切雙白線回到正線離去。

影片引來網民嘩然，認為一定要舉報，「呢個真係要舉報，會害死人！」、「告佢危險駕駛」、「死神到呀！」。



本港網絡流傳1段「的士對的士」影片。（影片截圖）

有女網民於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布該段「車CAM（行車記錄器）」影片，留言「DC（的士）對DC，好彩收得切」。

影片長37秒，事發1月27日下午5時許，見到拍攝「車CAM」的紅色的士，正沿道路正線行駛，駛到一個彎位時，被斜坡阻擋視線的位置突然出現1部紅色的士逆線迎面駛近，嚇得司機即時剎車，現場傳出相當響亮的車胎與地面磨擦聲音，可見當時剎車之急。

的士逆線險迎頭撞影片逐格睇▼▼▼

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停下後，司機驚魂稍定便爆粗怒罵「X你老XX」，然而逆線的士司機未有回應，更即時倒退，再切雙白線回到正線離去。幾乎被撞的的士司機之後繼續行程，影片至此結束。

影片引來網民熱議，直斥逆線的士司機離譜，一定要舉報。（影片截圖）

影片引來網民熱議，直斥逆線的士司機離譜，一定要舉報，「點解會逆線行？」、「呢個真係要舉報，會害死人！」、「有冇搞錯啊？報警抄佢牌，告佢危險駕駛」、「死神到呀！」、「影住駕，危險駕駛，雙白線爬頭，罰錢記分」。也有網民讚司機反應快，「哇，好在反應夠快」。