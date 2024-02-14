4獸兄性侵胞妹母設「門禁」阻不了　受害人案發僅8歲　三哥認罪…

新加坡發生4名哥哥性侵親生妹妹的離譜案件，4名獸兄被指過去4年來對胞妹伸出狼爪，案發時受害人年齡8至12歲，最終忍無可忍向學校輔導員說出事件，現年20歲的三哥日前面對多項性侵罪名，在庭上選擇認罪，其餘3名兄弟早前同樣被控，案件擇日審理。



受害女童4年來被4名兄長性侵。（示意圖/Getty Images）

涉事家庭有4子3女，被告排行第三，對上有2名哥哥，對下有1名弟弟及3名妹妹。由於4名兒子逐漸長大，所以母親安排4兄弟共用1間房，3名妹妹則睡在另外一間房，而且叮囑和禁止4名兒子切勿進入妹妹房間，豈料4名兄弟趁母親不在家中時，向大妹伸出狼爪。

案件發生在2018年至2022年，受害人當時年僅8至12歲，三哥在2020年正值16歲，1年內下手超過4次，三哥其中一次發現大妹躺在床上，於是躺在旁邊摸對方胸部，甚至進行指侵。受害人曾經開口要求三哥別再觸碰，但三哥沒有理會，受害人放棄抵抗，三哥知道其餘3名兄弟同樣侵犯大妹，但他沒有向其他人揭露事件。

三哥在庭上認罪，其餘3名被告的案件擇日審理。（示意圖/Getty Images）

受害人去年2月忍無可忍，向學校輔導員揭露事件，4名兄長先後被控，其中現年20歲三哥涉嫌性侵等8項罪名，控方以其中6項罪名作出提告，包括胸襲指侵，案件最近在高等法院審理。為了保護目前14歲的受害人，法官下令媒體不得報道受害人身份或其他會泄露其身份的資料，包括被告名字，三哥選擇認罪，法官擇日判刑。

其餘3名被告目前年齡介乎於18至23歲，而案發時大哥18歲至21歲，二哥17歲至21歲，四弟則只有13歲至16歲，案件擇日審理。

（綜合）