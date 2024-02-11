私家車考牌遇單車男上斜路　學神從後慢駛無爬頭　網民揭路試結果

考車牌乃人生大事，一旦失敗除了要重新排期，又要補鐘及付額外的考試費用。最近網上流傳影片，顯示1名私家車駕駛考試的考生在一上斜路段「龜速」前進，原因是前方有1名男子正踩單車，據3段影片合共長約1分鐘，考生一直沒有爬頭。不論是考生的做法，或是單車男的行為均引來網民熱議，有人稱鄰線沒有迎頭車，考生大可在安全情況下爬頭，也有人認為安全慢駛才是最佳做法，不過，有網民則批評單車男太不近人情，一直擋着後方的私家車。



網上流傳影片，顯示1名私家車駕駛考試的考生在一上斜路段「龜速」前進，原因是前方有1名男子正踩單車，考生全程沒有爬頭。（facebook影片截圖）

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3段分別長25秒、22秒和15秒的影片被上傳至facebook群組，顯示1輛私家車掛上「駕駛考試」的牌子，表示司機正應考路試，其左前方則有1名男子踩單車，而單車男的前面本來有1輛Tesla，但該車司機後來往左方停車，讓出原本的行車線，而單車男則繼續在該路段慢慢上斜。

由於是上斜路段，單車男略顯吃力，速度亦較慢，他一度回頭看，後來繼續駕車，佔用着行車線約三分一位置，至於考生則一直跟隨在後方，沒有選擇爬頭。影片最後在斜路頂的巴士站結束，樓主後來在留言區上傳照片，表示單車男並沒有在巴士站內短暫停靠「讓路」。

片段隨即引來大批網民熱議，不少人討論在該情況下，私家車內的考生應如何處理，「打死都唔爬，考牌都冇限時嘅，做多一步就多一個機會肥，除非考官開口叫你抽頭，咁就做足望鏡打燈先至抽」、「唔爬得，佢都算係一架『車』，雖然行埋一邊但佢仲郁緊，唔可以爬佢頭」、「考牌時都係跟佢尾慢慢行，反正又唔會超速，所以一定安全保命」、「老虎蟹都唔爬，跟住佢最安全」，但也有人認為不論有沒有爬頭，均取決於考官的主觀判斷，「真係好睇當時個考官點睇囉，兩種做法都可以合格同肥佬」。

樓主後來在留言區上傳照片，表示單車男並沒有在巴士站內短暫停靠「讓路」。（facebook圖片）

對於單車男的舉動，同樣掀起網民討論，有人狠批「嘩，𠵱個路權夠晒賤格…」、「真係好黑仔，咁都遇到啲單車X」、「好心個單車友停埋一邊讓個同學過咗先」、「見到人考緊牌上返行人路，等一陣再踩都唔得嘅」、「單車停一停讓人係咪會爆炸？」。

許多網民好奇路試結果，而樓主則留言揭曉答案，「問過（考生的）師傅，話上斜遇單車呢段路試冇問題，不過肥咗第二樣！」，故最後也是失敗收場。