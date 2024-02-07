美斯訪日即有約會　與「日本第一牛郎」羅蘭見面　微笑合照兼送禮

阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西，內地網民曾惡搞戲稱「原名梅建國」）於國際邁亞密CF（又稱：國際邁阿密）對港隊表演賽中未有上場，他於周一（2月5日）離開香港，當晚抵達日本東京，將於今晚（2月7日）對神戶勝利船作友誼賽。



雖然未知美斯是否會在日本出賽，但他在周二（2月6日）晚上原來與有「日本第一男公關」之稱的羅蘭Roland見面，相中美斯露出笑容，神情輕鬆，引來羅蘭大讚沒有架子，而且沒有歧視其職業。



相比起訪港時，美斯幾乎全程和球迷零互動，頒獎期間站在球隊最後一排，不但沒有說過一句話，甚至木無表情，美斯訪日態度180度轉變。



羅蘭Roland和美斯合照，美斯露齒微笑，和羅蘭Roland擺好姿勢拍照。（羅蘭Roland instagram圖片）

羅蘭Roland在官方instagram上載3張相片，其中1張是羅蘭Roland和美斯合照，美斯露齒微笑，和羅蘭Roland擺好姿勢拍照，另外2張照片則是美斯的簽名，甚至簽在金色球鞋上，相信是美斯送給羅蘭的禮物，這份見面禮襯托出帝王級牛郎羅蘭Roland和阿根廷球王美斯的氣派身份，兩王相遇惺惺相惜。

除了照片之外，羅蘭Roland用日文分享自己的心情，激讚美斯沒有歧視其牛郎職業，為人友善沒有架子，感謝對方來到日本和抽空見面，同時多謝美斯鼓勵「行行出狀元」，希望對方訪日期間「感受到日本的美麗」。

羅蘭Roland更用英文形容「絕對是最偉大的時刻」，同時直接告白「我（羅蘭Roland）太愛你（美斯）了」，甚至笑言「 世界上只有3種人︰我（羅蘭Roland）、美斯，以及其他人」。

2月2日至2月5日，美斯由抵港、參加表演賽，以至離港，大部份時間木無表情︰

美斯抵港時神情緊繃。（路透社）

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2月6日，美斯在日本出席記者會，回應在香港未有上場的事件：

美斯在國際邁亞密日本歡迎派對笑得很開心。（Ｘ）

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羅蘭Roland有「日本第一男公關」、「帝王級牛郎」、「最強牛郎」稱號，被封為日本史上最高收入的男公關，年薪曾高達3億日圓，而他花逾1000萬日圓整容的事亦極受注目，而他對自己的外觀自信程度與幽默的言談，則令女性瘋狂追棒，令他成為男公關界的傳奇人物。

Roland是日本第一男公關。(Roland ig)

點擊睇Roland黑髮新look，和他胞弟的樣子以及他整容前的樣子：

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點撃下圖睇Roland曾入住香港酒店豪華海景房！