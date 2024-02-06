美斯回應無上場風波　1句解釋竟大逆轉？　網民激讚：美斯好波！

【美斯／梅西／香港／表演賽／無出場】阿根廷球王美斯（Lionel Messi，又譯：梅西）於國際邁亞密對港隊表演賽中未有上場風波持續，已抵達日本的美斯，今早（2月6日）在日本出席記者會回應在香港無法上陣原因，形容「在香港情況實在不幸」，明言「希望未來還有機會能在香港比賽」。

不少網民看過後「風向逆轉」，大讚美斯「好波」，「美斯做得好，加油」、「果然世界級」、「駁唔到」。但亦有網民未「收貨」，認為美斯只是講門面說話，「門面嘅說話，個個都識講」、「其實講咩都無用，回水最實際！」。



美斯在日本出席記者會。（直播戴圖）

美斯無上場風波引起國際關注，美斯今早在日本出席記者會，回答在香港無法上陣原因，「在香港的情況實在不幸，在沙特的比賽有點受傷、遇到點問題，大腿內側肌肉不適。雖然經磁力共振檢查後沒有發現，但一直感覺不適」，又說「該場比賽我很想踢，但沒辦法，在香港，入場的球迷很多，也知道很多人想看我上場比賽。希望未來還有機會能在香港比賽」。

美斯補充，目前未知道明天（2月7日）對日職冠軍神戶勝利船友賽能否上陣，須在今天下午練習後檢查才知道，但形容「目前感覺正在好轉」。

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不少網民看過美斯回應後「大和解」，激讚美斯「好波」，「美斯做得好，加油」、「果然世界級」、「駁唔到」、「喺香港腳傷也沒辦法」、「呢一球真係射得好靚，超級世界波！」、「識玩」。也有網民關注美斯說「在香港情況實在不幸」1句，質疑美斯是「被擺上枱」，感到不值，「其實會唔會係（在香港）中間發生咗啲嘢無公布呀？」。

然而亦有網民未「收貨」，認為美斯只是講門面說話，「咁點解當時唔出嚟講幾句，其實會好好多」、「在香港不能解釋，去到日本才能解釋」、「畀錢入場嘅球迷真係 『不幸』」、「係唔畀面香港啫」、「仲有下次？已經名譽掃地」、「其實講咩都無用，回水最實際！」。

2月4日美斯出席賽後頒獎禮▼▼▼