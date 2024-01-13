深圳Costco開幕小紅書女斥港人打尖：港人不用排隊？　網民爆內情

大型超級市場Costco（開市客）深圳分店周五（12日）正式開業，為國內第6間分店，吸引不少人「朝聖」爆買。但有深圳女子在小紅書大呻一早去排隊，排了2個多小時，「排的滿身大汗」，但見到有一批港人獲職員放行插隊進入Costco，怒批「氣人，香港人就可以不用排隊？」，有網民估計可能是報團，但更多人質疑「報了團就能不用排隊進去嗎？」、「包團為什麼可以不排隊？」、「大陸人就不是人了？」，亦有人反駁「報團了陪你排隊？別人付錢了你免費，一樣麼？」、「那你問Costco爲什麼有這安排吧，或者你也可以去報個團」，更有網民笑言「那你要怪自己為什麼要湊這個熱鬧，我在看你們笑話」。



樓主大呻自己一早前往Costco深圳分店排隊，形容「排的滿身大汗！ 排了2個多小時」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書大呻，自己一早前往Costco深圳分店排隊，形容「排的滿身大汗！ 排了2個多小時」，出來時見到「工作人員放一群香港人進去Costco」，輕輕鬆鬆進入超市爆買，狠批「氣人，香港人就可以不用排隊？」，但她上載的照片未見港人插隊情況，只有大批顧客大排長龍。

網民估計可能是報團，所以豁免排隊，「是可以報團然後走團購通道的，只是你不知道有這個規則而已」，但更多人批評「報了團就能不用排隊進去嗎？」、「包團為什麼可以不排隊？」、「大陸人就不是人了？大陸人沒有繳會費嘛？」，甚至有人直言「真心不希望你們過來，給我們的生活也造成了困擾」。

收銀處亦見人龍。（黃浩謙攝）

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亦有人反駁「報團了陪你排隊？別人付錢了你免費，一樣麼？」、「那你問Costco爲什麼有這安排吧，或者你也可以去報個團」、「這就叫風水輪流轉…就像以前你們來香港搬奶粉，搬日用品一樣…哪裏便宜就去哪買！更何況香港才多少人呀，才幾百萬人，大深圳就容納不了了？不會吧？」。

更有網民笑言「那你要怪自己為什麼要湊這個熱鬧，我在看你們笑話」、「非要第一天開業去擠嗎？ 時間就這麼不值錢？」。

由於人流太多，深圳Costco需實施人流管制。（黃浩謙攝）

《香港01》記者開幕當日早上直擊超市門口外面有大批民眾嚴陣以待，在一排排的鐵馬內等候，目測現場有數以千計人流輪侯入場，超市早上約10時半發出手機短信給會員顯示，停車位已經爆滿，進場需等候至少3小時以上，建議會員提前安排行程，錯峰出行。

超市職員在入口實施人流管制措施，每隔大約5分鐘才安排約數十人入場，截至早上11時半，場外仍然大排長龍，太陽底下有不少人撐傘遮陽，包括有拖手推車或拉行李箱的人，亦有推嬰兒車的顧客，接近中午時分，超市內22個收銀台亦有大批顧客大排長龍等候付款，其中有隊伍接近100米。

▼Costco深圳店環境一覽▼



超市通道兩旁的貨品疊至天花板，顧客相比下顯得相當矮小。（蘇煒然攝）