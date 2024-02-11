老闆請食Tea！墊資被「反向抹零」少付$13　下屬委屈：該要回來？

作為老闆或上司，既然決定「萬歲」就應該大方些吧！較早前內地有女生無奈發文，事關她替老闆墊資買下午茶給全部同事吃，共支付513元人民幣（約564港元，下同），可惜向對方報銷時，只獲轉賬500元人民幣（約550港元，下同）。面對「反向抹零」情況雖自覺吃虧，卻因天生內斂，故不好意思向對方追討。有網民就批評老闆小家，「這點錢都抹，啥格局啊」；亦有人提醒樓主以此作教訓，「他愛抹零，咱愛湊整（齊頭整數），513說600，300說400」。



內地有女生替老闆墊資買下午茶，對方過賬時卻「反向抹零」因而深感不值。（《無法成為野獸的我們》劇照）

「真人真事」該打工仔在微博專頁「最佳蹲坑讀物」發帖，無奈稱「領導少給13塊」。事緣她很開心老闆決定請吃下午茶，當時由她負責訂餐，並墊資共513元人民幣。不過之後向老闆報銷時，對方只轉賬500元人民幣，即被「反向抹零」足足13元人民幣（約14港元）。

樓主自稱是「I型人（性格內斂）」，雖然自覺不值，但又不好意思向對方追討。她苦言「原以為網路上很多這種事情都是段子（純屬搞笑），結果真讓我遇到了，大廠老闆怎麼也這樣啊」，又委屈詢問他人意見「該怎麼回啊？」

樓主經歷引來網民批評老闆為人小家，「給他推薦個眼科瞧瞧？」、「這點錢都抹，啥格局啊」、「這種老闆是真沒見過，一般只給多不給少」、「我真的不懂，人家又要跑腿還要吃虧，人家又不是賣奶茶的，員工還要被迫抹零」；又揶揄「老闆：『奶茶店說喝不起別喝』」。

有留言則提醒樓主以此作教訓，以後記得要「報大數」，「他愛抹零，咱愛湊整（齊頭整數），513說600，300說400」，又或者拿公司物件抵消金額，「13就算了，拿個順手的釘書機或計算機，或垃圾袋啥的回家」。但有人笑稱「以後領導要是經常請客喝奶茶也這麼抹零，那不得一天到晚從公司拿東西，哈哈哈」。

（綜合）