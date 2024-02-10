繼承叔叔5800萬遺產！男子不想努力興奮裸辭　見2嚴苛條件秒後悔

如果突然有1筆巨額橫財，你會如何做？韓國1名打工仔繼承叔叔100億圜（約5,870萬港元）遺產，打工仔當然「不想努力」興奮辭職，但由於叔叔恐他胡亂花錢，所以設有2個嚴苛條件，遺產一分錢都不能少，而且憑遺產所賺到的利潤必須扣除每年物價通漲才能真正入袋，只要違反其中1項規定，全部遺產立即被收回。「幸運男」思前想後，決定將遺產放入銀行進行定期存款，平均每月只能領取大約208萬圜（約1.2萬港元），令他極度後悔當日辭職。



「幸運男」見到亡叔為遺產設下2個嚴苛條件，後悔當日辭職。（示意圖/Getty Images）

「幸運男」有1名富豪叔叔，對方無兒無女，叔叔過身後，他獲通知可以繼承其100億圜遺產，當幻想自己從此過住富裕生活時，「幸運男」當然興奮不已，甚至決定辭工。

但他仔細閱讀遺囑細節時，發現叔叔設有2個嚴苛條件，他不能損失遺產任何一分錢，同時每年的物價通漲率必須從遺產賺到利潤中扣除，否則收回遺產。叔叔擺明不想見到後人胡亂花錢，所以設下近乎不可能的任務。

金承浩藉故事提醒民眾切勿忽視固定收入，要懂得為資產增值。（網上圖片）

「幸運男」計算100億圜等同其30年總收入，買樓放租擔心租客拖欠租金，而且亦要考慮房產稅和樓價波動，買賣股票更是高風險選擇。考慮各間銀行的定期存款後，他決定將遺產放入銀行，進行1年的定期存款，全年賺取2,500萬圜（約14.7萬港元），即是平均每月領取大約208萬圜（約1.2萬港元），收入不算高，「幸運男」懊悔當日衝動辭職。

這個故事其實收錄自韓國暢銷書籍《金錢的本質》，銷量達到100萬冊，成為國民的「理財教科書」，作者金承浩（Jim Seung-Ho Kim）是一名出身貧寒的企業家，亦是首批前往美國發展餐飲業的韓國商人，憑出色理財和營商能力，成功創辦壽司集團，在11個國家擁有3,900間分店和1萬名員工。金承浩出版過多本書籍，透過多個故事，提醒其他人理財的重要性。

（綜合）