荃灣燒味店買外賣燒鴨　砌上碟驚見少了整隻鴨髀！店家竟咁回應…

不少港人愛「斬料加餸」，但近日就有網民嬲爆發帖分享買燒味的不快經歷。女網民日前在荃灣某燒味餐廳買了隻燒鴨，並請師傅斬好，回家卻離奇發現其中1隻鴨髀消失得無影無蹤！她即時致電店家，惟店員態度欠佳，斥責她「老屈」，更反問她為何不當場檢查。事件引起網民熱烈討論，有人認為燒味餐廳斬料時少1、2件已差不多是「行規」，但少了整隻脾就實在太過份，並表示「成隻脾冇咗好離譜」、「買燒味邊有即場check」，亦有網民認為沒有即場斷正其實很難追究，「睇住佢（師傅）切就最好」。



有網民稱日前在荃灣某燒味餐廳買了隻燒鴨，並請師傅斬好，回家卻發現少了其中1隻鴨髀。（「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」FB圖片）

該則帖文於7日被上傳至facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素／價錢／服務關注組）」，樓主氣極表示，日前於荃灣某燒味餐廳購買了1隻燒鴨，着店家斬好。本來她在旁看着，但店內人來人往，她怕阻礙店員工作，於是自覺退出店外等候，之後就拿着裝有燒鴨的外賣盒回家。

回家後她打算從發泡膠盒將燒鴨夾到碟中加熱，結果發現燒鴨竟然少了1整隻髀，於是致電店家告知。從照片可見，玻璃兜及發泡膠盒中均未能數齊2隻鴨髀。樓主自知致電投訴未必會有作用，但始終想抒發不滿，惟店員「如預期態度差劣」，表示「冇可能偷一隻髀」，還叫樓主拍照作證傳給他們，之後卻指「口同鼻拗」，指責樓主「屈人」，「仲問我當場做咩唔check（檢查）清楚」。樓主極其憤怒，表示「其實呢個世界真係有人會買燒味，人哋包好晒俾你，你再打番開個外賣盒數下check下啲件數齊唔齊？！」。

樓主稱早就預期店家「會無賴、會唔認、會態度差」，又認為拍照也沒用，「影完你都可以話我係自己夾走一隻髀至影張相屈你都得」，唯一可做的是「以後唔幫襯」。她又表示完全沒有意識到站到店門外等候師傅斬件，「係可以咁樣扣起一部份嘅燒味」，慨嘆「自食惡果」、「買個教訓」。

有網民認為買燒味最好還是看着師傅斬件，以免誤會。（資料圖片）

事件引起網民關注，雖有人打趣諷刺「隻鴨本身殘疾得一隻腳唔俾呀？」，但大部份網民都相信樓主說法並批評店家不誠實，「冰鮮鴨成本好平都要咁做生意，仲衰過乞兒」、「講句唔好意思都唔識，又少個客」、「其實間間都會抽水，但都唔好咁過份，成隻脾冇咗囉，好離譜！」；又有人斥責接電話店員說辭不妥，「咁都講得出」、「買燒味邊有即場check」、「當場點check？砌返隻鴨出嚟先走？」、「其實態度差更加證明佢係知道嘅」。

有網民就表示「好多店舖都係咁」，並建議可以在旁看着師傅斬件，或者不讓師傅斬，「可以嘅話，睇住佢切就最好」、「下次話兩隻肶唔使斬」、「最穩陣係免斬」。

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