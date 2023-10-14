觀塘餐廳外賣燒味！師傅竟即場磨刀唔抹即切　港男：挑戰腸胃極限

臨斬燒味先磨刀？有港男日前到觀塘茶餐廳買燒味外賣，見到燒味師傅即場用磨刀石打磨刀子，前後磨兩輪共10多秒，完全無清潔，連「用布去抹掉刀上的污漬」都沒有，繼續斬燒味。他見狀即向收銀處反映及拿走兩盒燒味保留證據，批評餐廳「想挑戰食客的腸胃極限」，考慮向食環或公證行申訴。網民批評師傅連抹一抹都沒有欠衛生，惟不少人反質疑樓主未有拍下事發影片，更認為他應當場投訴或申請退款。



樓主在觀塘的餐廳買外賣燒味，發現燒味師傅即場磨刀後不清潔，用有污漬的刀繼續斬。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指周三（11日）下午5點半在觀塘一間茶餐廳買燒味外賣。他發現有名燒味師傅切燒味時，用磨刀石打磨刀子，首次磨了10秒後，停一停又輕磨第二遍，磨了約4秒，「問題就是他磨刀後完全沒有用任何清水清洗或用布去抹掉刀上的污漬」，直接用這把刀繼續切燒味。

他見狀即通知收銀處女職員，之後拿走燒味離開，現正準備作申訴，批評燒味師傅「想挑戰食客的腸胃極限」、「眼不見為乾淨，眼見的就是力證」，會留下證據對餐廳「小懲大戒」。照片所見，樓主買了叉燒和燒肉，並寫下購買日期及時間，未有上傳單據，帖文更被轉載到其他觀塘地區群組。

樓主未有食用兩盒燒味，稱要保留證據。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

網民大呼「恐怖」，「真係得人驚，抺下都費事，明目張膽」、「正常都會洗完把刀先切嘢，呢個師傅好有問題」，有人笑言燒味師傅是在模仿謝霆鋒在飲食節目中在食物上方磨刀，揶揄是「磨啲刀粉落去，增加鐵質」、「其實謝霆鋒攞枝鐵喺上面磨啲鐵粉落去都係差唔多啫」。

有街坊提到，燒味檔的衛生向來麻麻，「啲砧板從未洗過，只係刮走啲油，你唔投訴埋佢」、「大部份從業員都係咁，你做下就知」。

樓主續指，他最後沒有食那兩盒燒味，暫時保留作證據，考慮向食環或公證行申訴，但有網民提醒有關情況應交由食環跟進，「公證費貴過兩盒燒味好多倍喎」。

不過，有網民質疑樓主沒有在事發當下拍片，只有回來後的開盒照，「話拎去化驗，你期待驗到乜嘢？細菌超標？食物只要接觸空氣就會有細菌㗎啦，有咩理據話係因為磨刀唔抹引起？」。不少人認為樓主應該當場提出衛生問題及退款，「感覺唔妥當點解無退錢唔要」、「咁我就唔明，你點解唔要求換？然後嚟呢度講…即係特登唔換，捉住嚟投訴人？」，但也有留言認為樓主動機是想提醒其他食客。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）