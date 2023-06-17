叫燒鵝飯變鵝髀飯！港男斥碎骨多：拮入牙肉　圍爐失敗反被鬧西客

叫燒鵝飯變燒鵝髀飯引起不滿！近日有港男到青衣的茶餐廳用膳吃燒鵝飯，但上碟時卻變成燒鵝髀飯，他覺得最過份的是鵝肉充斥着碎骨，他慘被碎骨拮入牙肉，「成口血呀」，不滿下故於網上公審餐廳。可惜大多網民斥責樓主是西客，燒鵝髀飯正常來說較燒鵝飯更貴，「咁大個人鵝髀都唔識食」、「幾多歲呀你！使唔使拆埋骨」、「咁X怕骨去食蒸豆腐飯啦！」，亦有人嘲笑「行路仆親…賴地政處？」。



有港男到茶餐廳點選燒鵝飯，上碟時卻成燒鵝髀飯，但他覺得最離譜是鵝肉充斥着不少碎骨。（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素關注組)」圖片）

該港男在Facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素關注組)」發帖，指他在青衣某茶餐廳原先是點選$62燒鵝飯，但上碟時卻變成燒鵝髀飯，故問道「係咪好着數呢」。不過其後他就指出「暗黑喺裏頭呀」，「見唔見到啲骨碎成點」，他亦被碎骨拮到牙肉，以致滿口鮮血。圖片所示，該碟鵝髀飯看似肥美多汁，不過鵝肉內卻連住碎骨，食客不小心或許會被鯁骨。

帖文惹來網民討論，不少人認為店舖非黑店，反而樓主似是西客，「有髀又話有碎骨，得胸肉又會話鞋，畀個背又話無肉」、「幾多歲呀你！使唔使拆埋骨」、「請問燒味飯，除咗叉燒有乜嘢無骨呢？」、「咁X怕骨去食蒸豆腐飯啦！」、「『投訴之都』個名就係咁嚟」，亦有人笑問「行路仆親..賴地政處？」。

有人質疑樓主「雞蛋裏挑骨頭」，「咁都有得賴？」；惟樓主回覆，如果是小朋友進食，擔憂碎骨會卡住喉嚨，非同小可，並補充「佢部份碎骨係混和喺飯度，唔係喺嗰幾件鵝度」，更質疑若然白飯另上，則不會有相同問題，有留言則指出倘若師傅手勢好，的確可以減少，甚至完全沒有碎骨。

（FB「飲食黑店大全 (全港食店質素關注組)」）