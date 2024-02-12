的士寫明「只收現金」　再拒500元及千元鈔　網民嘆：真係好落後

現時不少人都使用電子支付，攜帶現金出街的人愈來愈少，最近有網民就上傳1張照片，顯示有的士司機在車內掛上告示，表明「只收現金」，也不接納500元及1,000元紙幣。樓主在文中大嘆「咁你收咩啊」，也有網民紛紛熱議，笑言「我啲毫子終於有用了」、「你係可以乜都唔收，到時唔好話人哋冇畀就得」，亦以此為例批評香港的士服務太落後，追不上電子支付的時代。



有網民上傳1張照片，顯示有的士司機在車內掛上告示，表明「只收現金」，也不接納500元及1000元紙幣。（facebook圖片）

樓主在faccebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳照片，顯示一的士內的乘客座位前方，被掛上一告示，表明「付款只收現金」、「不收$500及$1000紙幣」和「其他一概不收」。樓主不禁表示「咁你收咩啊」。

帖文立即引來網民熱議，不少人討論的士司機的做法是否合理，「其實畀500無得找不算犯法，呢條真係過時，以前14蚊起錶就話啫，而家上一上車都百幾蚊」、「佢好清楚寫到明只收現金喎， 香港的士絕對有權拒收任何非現金嘅付款方式」，也有人藉此批評香港的士服務落後，又斥責涉事司機對支付車資方式的要求過多，留言稱「500無得找真係唔update」、「香港的士真係好落後，其實應該有電子支付，我知道一直都有，不過好少車有呢」、「我成日搭的士，見到你嗰牌咁寫我就會即刻落車，睇你一日做幾多生意！！！巴X閉」、「咁不如掛埋『不會過海』 啦」。

帖文立即引來網民熱議，不少人討論的士司機的做法是否合理。（示意圖 / 資料圖片）

不過，也有網民有另類理解，笑言「唔好誤會佢啦，佢可能話唔收行李費唔收寵物費」、「500 蚊唔使找唔要？」、「你其他嘢一概不收，我咪一概唔畀囉，大家都係明買明賣，你寫明唔收就唔好叫我畀」。

另外，有網民則表示理解相關司機此舉的背後原因，「唔好意思，5張100我會收，500及1,000真係可以唔收， 尤其是年近歲晚， 報警都係咁話 ， 淨係懷疑你嗰張唔知係咪真嘅 ，就已經屬於合理理由」。