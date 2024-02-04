兜極都去唔到！女子爆粗罵的士司機兜路　1原因如墮結界　結局是…

這次是司機抑或乘客的錯？可能是沒有用Google地圖而出錯！近日有女子乘坐的士前往屯門兒童及青少年院，上車後告知司機要到「散石灣17號」，但司機駛至散石灣路後未能找到「17號」，只能兜圈搜尋，惟最終如墮入結界，「兜極都去唔到」。



女乘客懷疑司機兜路，雙方不斷重複地說「你無地址嘅咩」、「散石灣17號」，無限輪迴後在車上爆發口角，雙方更爆粗互罵。司機不忿被「冤枉兜路」，最終將女乘客載回上車地點，並未收取車資。女乘客則在網上公開影片公審的士司機，惟網民分開兩大陣營，認為雙方都有錯，因女子想前往的目的地應是「新界屯門散石灣北路3號」，但如經Google地圖搜尋，輸入「散石灣17號」已標示屯門兒童及青少年院，加上女乘客稱「趕住探監」，就知道要前往何處。



有女網民乘坐的士時懷疑司機兜路，雙方在車上口角更互相爆粗指責。（「的士乘客及司機行為分享區」FB影片截圖）

有女網民於Facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發布影片，留言斥責的士司機「白癡仔兜路」。從影片內容得知，樓主想前往位於屯門散石灣北路的兒童院，唯上車後她表示要到「散石灣17號」，惟司機多次兜圈仍未能找到該地點，故質疑司機兜路。雙方於車廂內爆發口角，最終司機將女乘客載回上車點，未有收取車資。

片段一開始樓主已與的士司機在口角，司機沿散石灣路行駛卻一直找不到17號，樓主不滿問「你無GPS嘅咩？」，而司機就反問「你無地址嘅咩」，又指導航系統沒有顯示號數，「你未攞清楚地址就唔好上車」。樓主隨即反駁指司機理應熟悉工作地區的路段，而司機就叫她看車外路牌「散石灣路」，證明沒有去錯地方，又解釋「你估我日日剩係去你要去嘅地方咩」，並表示自己並非不認識路，而是她提供的地址有誤。

之後，司機詢問她「使唔使兜上去再搵過」，而女乘客則稱「我唔知你啊，我問你啊，你應該車我去目的地」。雙方不斷重複問地址和「散石灣17號」的對答，但仍無法找到正確地點，司機更建議報警找警員幫忙，女乘客就回應「無所謂啊！同你玩，我趕住去探監，你而家係到玩我」、「你兜到錯晒，我都唔知係邊」，而司機解釋「我唔係玩」，又叫她上網查看GPS。

司機叫女乘客查看外面路牌。（FB影片截圖）

不過，女乘客卻認為司機大可一開始就表明不熟路，當乘客上車後就有責任將其載去正確地方，並質疑司機兜路索取較多車資，「你而家咁兜我畀唔畀錢啊？（難道）你兜我去香港仔再返嚟我又要畀錢？」。司機遂提議將她載回上車地點，乘客同意。

未料在接近上車地點時，乘客突然認出附近景物及路徑，發現正確行車路線，「X！呢到上啊！」，司機稱「你唔好講粗口啊」，乘客反駁「我講唔講粗口你都係照行㗎啦」。司機看了一眼路牌後表示「我問多你一聲，係咪呢到上。你睇呢個路牌寫住咩街」。該地點疑為散石灣北路，唯女乘客表示「你鍾意啦！總之你兜咗我去散石灣，我唔知你」，並再次質疑司機兜路「你兜X到錯X晒！而家又兜嚟呢到，你根本知道邊度」。

司機反駁稱「呢到唔係散石灣路嚟㗎」，而乘客回應「我唔知你啊！你咪屬於兜路囉、咪呃錢囉！」。司機被指「呃錢」後即時嬲到爆粗，「我X你個X，話我兜路？我就車返你去龍門居」，而乘客亦爆粗回應「X你即係玩X我！你玩X我，報警啦」。司機表示「係你自己話要去散石灣路，我就車你去。我最憎人老屈我兜路，你畀個地址唔清楚，仲話我兜路！」，而乘客即開聲稱「你唔好煩啦！你兜返我去龍門居」。

樓主事後在帖文嬲爆公審，稱她後來於原來上車處重新找了1架的士往目的地，車費只是25元左右，又指事件全是的士司機「有問題」，「作為一個專業司機唔識路好話西唔西客！一句『唔知點去』咪唔使煩」。

根據社會福利署網頁所示，屯門兒童及青少年院地址為「新界屯門散石灣北路3號」。（「社會福利署」網頁截圖）

事件引來網上熱議，網民意見兩極。有人力撐司機「無錯」，指樓主上車所報地址有誤，表示散石灣北路與散石灣路「根本係兩撻地方兩條路」、「司機冇錯喎…散石灣路Google map都搵唔到17號！你應該係去散石灣北路，係青山村嗰邊」、「你自己講錯地址俾人哋司機，仲話人哋兜你路？你有冇無恥到極點啊」、「個司機都無收錢啦，仲要放上網公審，使唔使呀西客？」。

亦有人支持樓主，稱的士司機有責任將乘客載到正確地點，「的士佬唔知地址就唔好郁車，可以問台、導航、問行家，去到先話唔清楚，乘客有理，可以投訴」、「雖然個地址唔啱，但用google search第一個位置都係乘客想去的地點，大家核實一下就唔使咁麻煩」。

《香港01》記者以無痕形式開啟Google搜尋引擎，鍵入「散石灣17號」尋找地圖，發現會標示到屯門散石灣北路的屯門兒童及青少年院。（Google Map截圖）

根據社會福利署網頁所示，屯門兒童及青少年院地址為「新界屯門散石灣北路3號」。《香港01》記者以無痕形式開啟Google搜尋引擎，鍵入「散石灣17號」尋找地圖，發現會標示到屯門散石灣北路的屯門兒童及青少年院。

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