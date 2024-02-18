嚇死！紙皮婆婆亂闖迴旋處　司機及時扭軚避撞　網民呼：險過剃頭

大地任我行？日前有司機分享車cam（行車記錄）片段，顯示駕車打算駛離迴旋處時，前方原有巴士阻擋視線，當巴士駛離後，眼前驚見1名婆婆以手推車推着紙皮闖入迴旋處亂過馬路，幸好司機及時煞掣扭軚才沒有釀成車禍。片段引來網民群斥紙皮婆婆是馬路炸彈，「真係黐X線」、「所以幾時都要提高警覺」。



根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第39條，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。



粉嶺有婆婆以手推車推紙皮橫越馬路，被網民狠批是馬路炸彈。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上載短片，留言稱「真係俾你嚇X死」。影片顯示時間是2月8日約下午5時半，當時片主沿迴旋處行駛，駛近半個圈後，準備在左方巴士駛走後轉出迴旋處。司機的視線最初被巴士阻擋，但當巴士駛離後，即見到馬路上有婆婆以手推車推着紙皮闖入迴旋處亂過馬路，幸好司機及時煞掣，並曾轉軚至左方躲避，才沒有釀成車禍。

片段引來網民驚呼，「真係黐X線」、「險過剃頭」、「嫌命長」、「呢啲先係真正馬路炸彈喎！」、「所以幾時都要提高警覺」、「雖然可憐，但都贊成罰兩千，希望無下次」。有居住附近街坊指涉事婆婆是「慣犯」，「如果你住粉嶺，一定知呢個阿婆成日推紙皮車出迴旋處，一日起碼幾轉，我都遇唔少次」、「呢個位我都俾佢嚇過一次」。

有留言又稱「架巴士擋得咁靚先抵死」，不過其實細心留意，當時巴士駛入迴旋處時，該名婆婆已經推着紙皮車橫過馬路，若然後方駕駛者「一眼關七」，應該能預料並避開婆婆。

若細心留意，巴士駛入迴旋處時，婆婆已推着紙皮車橫過馬路。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》第39條，行人不得攀越或穿過任何路邊圍欄或中央分道帶而進入車路，違者即屬犯罪，可被處以罰款2,000元。

（FB「車cam L（香港群組）」）