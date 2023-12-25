大地任我行？女子騎單車攝車罅忽轉彎　捱私家車攔腰直撞至倒地

馬路如虎口，不論是行人、司機或是騎單車的人都應時刻保持警覺。最近社交平台上1段車Cam片就引來網民熱議，片中顯示1名女子在元朗一路段騎單車尾隨着巴士，後來忽然右轉，惟當時對頭線1輛私家車駛至，收掣不及直接撞上單車女。網民看後紛紛表示單車女欠缺交通安全意識，留言稱「大地在我腳下，橫行無忌是誰」。



1名女子在元朗一路段騎單車尾隨着巴士，後來忽然右轉，被對頭線1輛私家車撞倒。（fb影片截圖）

據網民在facebook群組上傳的影片顯示，事發於20日上午7時36分，1名女子騎着單車於元朗宏業西街行駛，她本身一直在巴士的左後方，至德業街時她舉出右手，以向後方的黑色私家車示意要右轉至康業街。不過，當單車女右轉後，對頭線1輕銀色私家車駛至，疑此前被巴士阻擋視線，故收掣不及直撞單車，女子被撞到人仰車翻，並倒臥在私家車前方，影片就此結束。

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片段沒有顯示事件後續，片主則在帖文慨嘆「女單車選手，大地任我行，大大力咁抽過去，累死對面車司機」。不少網民看後亦批評單車女毫無安全意識，由於事發於工業區，也幸好對頭車不是大型貨車，否則後果不堪設想，「好彩私家車，平時都多噸車」、「花式自殺」、「碰瓷黨嚟㗎？」、「單車X喺馬路上行駛係咪都要攞牌呢？」、「呢的習慣咗喺大地上任我行嘅人，真係幫唔落」。

然而，也有網民指出涉事私家車司機同樣有責任，在看到巴士後方的黑色私家車減慢車速，理應有所警覺，惟相關留言其後被其後網民反駁，稱「單車跟住行駛中的巴士，對頭車係睇唔到架單車㗎」、「佢被巴士阻了視線，咁近，怎防？」。