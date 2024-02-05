大地任我行？中港車連續2次逆線行駛險撞車　司機保持距離︰報案

本港不時出現掛有中港車牌車輛行駛，和其他車輛一樣都是要遵守交通規則。網上流傳1段「車cam（行車記錄器）」影片，顯示車輛沿九龍灣宏展街左轉入展貿徑，迎頭見到1輛中港車牌車輛逆線停下，相信不熟路所致，險釀成2車迎頭相撞；中港車繼而選擇好路線，但再次逆線沿附近安全島行駛，走出安全島時未有停車，再次險撞「車cam」車輛，幸「車cam」車輛一直慢駛，對方亦及時煞車，所以最終沒有釀成車禍。



「車cam」司機笑言「我停定，等佢選擇好路線我先再行，夠晒忍讓」、「真係驚佢讓線直出」，同時交代指已經報案。網民紛紛留言指「報得好」、「天大地大任我行」、「一次污二次穢三次無所謂啦」。



樓主駕車沿九龍灣宏展街行駛，打算左轉入展貿徑。（facebook群組「馬路的事討論區」影片截圖）

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樓主將影片上載至facebook群組「馬路的事討論區」，可見事發本年1月29日下午3時許，樓主駕車沿九龍灣宏展街行駛，正當左轉入展貿徑時，見到有1輛掛有中港車牌的車輛逆線慢駛，對方見到樓主車輛時停下，而且一時間沒有動作，隨後選擇好路線，慢慢逆線駛入附近安全島，當作迴旋處使用，樓主按足交通規例，挨近安全島駛走，但中港車走出安全島時，未有按照讓路牌指示，打算駛出讓路線直出，險直撞樓主車輛，幸樓主一直慢駛，對方及時煞車，最終沒有釀成意外。

樓主形容對方一逆再逆，笑言「我停定，等佢選擇好路線我先再行，夠晒忍讓，希望唔好圍剿我啦」、「真係驚佢讓線直出」、「嚇足我2次」，一度以為自己駛錯，並指已經報警求助。網民紛紛留言指「報得好」、「天大地大任我行」、「一次污二次穢三次無所謂啦」、「負負得正」、「真係亂咁嚟」。

（facebook群組「馬路的事討論區」）