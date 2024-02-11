將軍澳屋苑停車場泊10分鐘　收天價$123,000！　網民：貴過泊飛機

天價泊車費？近日有網民於將軍澳某私人屋苑停車場泊車，10分鐘後離開卻驚訝發現收費機顯示泊車費為12.3萬元。幸好金額超出八達通上限，拍卡後沒有被立即扣除。由於事發正值新春，有網民聯想到「保安員收利市」，故笑言超出泊車費的金額是利市錢，「幫你睇住架車唔使畀利市啊」、「果然係開門利是」，甚至有人笑言該收費機是「AI（人工智能）收陀地」，「貴過泊飛機」。



有網民發現將軍澳某私人屋苑停車場收費機疑出錯，泊車10分鐘費用為12.3萬元。（FB圖片）

該名網民日前於facebook群組「馬路的事討論區」發帖，稱日前於將軍澳某港鐵上蓋私人屋苑的停車場泊車，約10分鐘後離開，卻發現收費高得離譜，泊車費竟是12.3萬元，令他驚呼「都幾貴」。

從上傳的照片可見，電子收費機疑出現故障，泊車費一欄以阿拉伯數字顯示「$123000.00」，另有一行文字寫上「未有足夠金額」，相信是樓主以八達通拍卡入停車場，因泊車費超出卡內上限才沒有被自動扣除。

幸好泊車費超出八達通上限，才沒有被自動扣除。（資料圖片）

有網民留言稱「好彩你張八達通唔夠錢」、「好彩唔係信用卡出入閘」時，樓主亦回應指慶幸入閘時並非使信用卡拍卡，及金額遠超八達通上限，「俾佢容易，問佢拎返就難」、「所以入閘都係信用卡嗰啲唔好用，真係俾佢扣咗麻煩」。

事件引起網民熱議，因正值新春，有網民聯想到「保安員收利市」及趁新春加價的商店，「幫你睇住架車唔使畀利市啊」、「果然係開門利是」、「新年泊車當然要俾利是喇」，甚至有人笑言該收費機是在「收陀地」，「新年要畀利是嘛！畀完回返盆桔畀你」。亦有網民打趣稱「貴過泊飛機」、「十幾萬，買過架車算啦～呢架我唔要啦」。

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