外賣仔收$1000大利市！急問：係咪畀錯咗？　網民1原因踢爆疑造假

新年有利市收當然開心，有任職外賣員的網民在龍年大年初一（10日）開心發帖「曬命」，稱送餐時收到客人給的1000元利市，並上傳照片作證，但懷疑客人拿錯利市，急問「應唔應該同佢講返」？不過，有眼利網民留意到樓主前1天已經貼圖指準備好利市過年，並曬出5封1000元利市，其中1張千元紙鈔的序號，竟與初一客人所贈的利市完全一樣，因此不少人質疑樓主「老作吹水」，假裝收到客人千元大利市，企圖「刷存在感」。不過亦有網民認為樓主只是在開玩笑，沒有為別人帶來傷害，毋須認真謾罵，「笑下咪算囉」。



有外賣員發帖指送外賣收到客人送的1000元大利市。（FB圖片）

今日（10日）有外賣員於facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」發帖「曬命」，指初一開工送外賣就收到客人送的大利市。他上傳相關照片，從照片可見，他背着外賣袋，單手拿1個利市封並露出半張1000元紙幣。他更故作「煩惱」地發帖問網民「佢係唔係畀錯咗？應唔應該同佢講返」。

有網民看完帖文表示羨慕，但亦有人猜「似封錯喎」、「肯定畀錯啦」。然而，在一片討論聲中，有網民就踢爆樓主疑似「造假」，指他早於年三十（9日）就已經發帖，表示準備好「過年三寶：利市、啤酒、麻雀檯」，又展示手中5封1000元利市，露出紙鈔圖案稱「龍年緊係要準備龍形（圖案）嘅銀紙喇」。照片中的麻將桌上還有2封未知銀碼的利市，而所有樓主準備的利市封款式均與大年初一上傳的帖文中的「個客畀嘅利市」一樣。

當中最「巧合」的是，樓主年三十自備的1000元紙鈔中最上面那張的鈔票序號，與年初一聲稱客人所贈利市竟然完全一樣，因此有網民懷疑樓主接連2日發帖內容都造假，並追問「2張銀紙個no.（序號）又會一樣咁得意嘅？你穿越時空呀？定還是你用假銀紙？」，甚至有網民表示「你條友每個group（群組）擺唔同post（帖文），出唔同故事，出嚟出去都同1個利是封，銀紙同1 number（序號）。其實你係咪好自卑？祝你新年腳踏實地，誠實做人」。

不少人質疑樓主「老作刷存在感」，惟有網民就認為樓主只是開了個無傷大雅的玩笑，毋須過份謾罵或認真對待，「新年笑下咪算」、「當睇笑話啦！都祝大家和氣生財啊」。

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