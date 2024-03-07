警世！病母丟1句「明天不再煮了」成臨終暗示　兒子：多陪伴父母

不要等到失去才來追悔！馬來西亞有名男子憶及母親臨終前的事，令他久久不能釋懷。他指患病已一段時間的母親，本來不太煮飯，某天突然買了很多魚回來煮了2天。他與家人吃得高興，豈料母親又突然表示「明天不再煮了」，當時男子不以為意便離開回自己家，結果當晚母親出現呼吸困難最終離世，他才意識到這是母親「臨終暗示」，最後母親在他的懷中離世，遺憾以後也嚐不到母親的手藝。



馬來西亞有名男子憶及母親臨終前的事，令他久久不能釋懷。（《日安，我的母親》劇照）

綜合媒體報道，男子回憶母親生病後，都只作簡單飯菜，不太喜歡清理魚和雞肉，但有天中午突然叫父親買魚，並把所有的魚都清理好。他和弟弟表示想吃三味魚，母親隔天煮了三味魚，幾天後又把剩下的魚煮完。

男子指母親第2次煮三味魚後，沒有和他們一起吃，只是默默在旁看家人享用，他們吃剩了1條魚，母親表示「留到明天吃，明天我不再煮了」，當時他不以為意。

母親1句「留到明天吃，明天我不再煮了」成臨終暗示。（網上圖片）

不料當晚母親因呼吸困難，趕不及送醫便在男子懷中離世，男子當時淚崩：「她在我面前離開了人世，也許母親已經知道，所以她才會說明天不再煮了。」男子勸所有為人子女的網民，如果父母親叫你們一起吃飯、聊天，要多陪伴他們。

事件令不少網友表示身同感受，「好難過，所以要對媽好點」，也有人表示，很多類似情況，彷彿知道自己時日無多，「有一個預言在」。

（綜合）