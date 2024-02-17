唔好一起身即刻飲水！日本牙醫教正確刷牙知識　擠牙膏幾多先啱？

口腔衛生與健康息息相關，許多人都擔心隨著年紀增長，牙周病等疾病找上門。但要如何才能保持口腔健康？



日本牙醫栗原毅與栗原丈德，日前透過商業雜誌《PRESIDENT》分享正確潔牙知識：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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牙刷怎麼選？多久換一次？

要選出適合自己的牙刷並不容易。如果不知道牙刷怎麼挑，可以挑平坦設計的刷毛，搭配小刷頭的牙刷。許多人認為牙刷的刷頭太小，使一次清潔的面積太少，缺乏效率。但是在徹底清潔牙齒時，小刷頭的操作性更佳。至於牙刷該何時更換，若發現刷毛外翻，就要換牙刷，頻率大約是1個月換1次。若發現刷毛僅使用1至2週就出現外翻或開岔，代表刷牙力道太大，需要注意。

如何選購牙膏？

如果想要有效防止牙周病，建議可挑選含有傳明酸的牙膏。傳明酸含有能抑制出血的抗發炎成分。讓牙齒出狀況時，在牙齦炎的階段就能獲得改善。甘草酸也有相同效用。醋酸酯（維生素E）則能促進血液循環，促進牙齦活性化。不管怎麼清潔牙齒，多少還是會有牙垢殘留。若牙膏具有能殺菌的IPMP成分，對減少口腔內的牙周病菌有望產生效果。

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一天該刷牙幾次？

重點在於刷牙的時機而不是次數。最重要的刷牙時間點是就寢前。人的唾液擁有殺菌作用，但睡覺時唾液分泌變少，利於牙周病菌繁殖。因此睡前一定要徹底去除齒垢，抑制細菌繁殖。包括清潔舌頭在內，睡前刷牙的時間至少要花10分鐘以上。

起床後刷牙也很重要。雖然有人喜歡在早餐後刷牙，但起床時務必需要清潔口腔。因為起床後唾液分泌仍不多，口腔內環境惡劣。若將口腔內的牙周病菌吞下肚，恐導致腸內環境遭到破壞。許多人起床後會立刻喝水，千萬要避免這樣的行為。 除了早晚之外，三餐後也可以刷牙，但時間不需要像睡前那麼長。

值得注意的是，刷牙時不該使用太多牙膏，大約只要一顆紅豆大小即可。畢竟重點是在於去除齒垢，牙膏只是輔助。

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漱口能取代刷牙嗎？

不管怎麼清潔牙齒，口腔內仍會殘留少許牙周病菌。此時使用漱口水應有助於除菌。但市面上有多款漱口水商品，若含有酒精恐導致口腔黏膜乾燥風險，建議挑選無酒精的商品。

許多人在意口臭而頻繁使用漱口水，導致口腔內需要的常在菌也遭到去除。因此建議在睡前進行口腔清潔後，使用一次漱口水就好。不管使用多好的牙膏或漱口水，重點還是在於用牙刷等仔細去除齒垢，才能有效維持口腔衛生。

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