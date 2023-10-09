別沾濕牙刷後才擠牙膏！即睇2大刷牙迷思　孩子用這份量牙膏已夠

口腔的清潔十分重要，為了解決常蛀牙或者牙黃等問題，商家也推出許多不同功效的牙膏，但大眾往往對如何選擇適合自己的牙膏、甚至是正確的使用方法不甚了解，日本有位牙醫便提醒，許多人習慣「牙膏擠越多越好」、「牙刷沾濕後再擠牙膏」其實都是不正確的使用方法。



根據日本媒體《Hint-Pot》報道，大阪的クレモト歯科なんば診療所院長吳本勝隆表示，刷牙時牙膏的用量應以適量為主，原因是，若沒有把牙刷上的牙膏使用完畢，有可能會讓牙齒無法被徹底清潔，並且依照年齡段，每個人牙膏的使用量也不同，以下是吳本醫生建議的使用量：

・6個月～2歲：3毫米左右

・3～5歲：5毫米以下

・6歲以上：1厘米左右



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醫生也提醒，許多人習慣將牙刷沾濕後再擠牙膏，然而若想要確實刷乾淨牙齒的話，他建議最好在牙刷乾燥的情況下使用，因為當牙刷被沾濕，刷牙時便會很容易起泡泡，除了會讓人有自己刷得很乾淨的錯覺外、也很難看出牙齒究竟有沒有徹底被清潔。

醫生同時也分享了選擇牙膏的方法。若想解決牙齒發黃的問題，可以使用含有「三聚磷酸鈉」等成分的美白牙膏，但盡量不要使用含高強度研磨劑成分的牙膏，過度使用的話可能導致琺瑯質或牙根受損。

而若是要預防蛀牙的話，他建議可以選擇含氟的牙膏，其成分能夠有效強化琺瑯質、防止細菌及酸類侵蝕。

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