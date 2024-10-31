牙醫警告5大刷牙最壞習慣　牙刷勿放廁所！沖涼時刷牙=吞細菌入口

相信不少香港人都會習慣將牙刷放在廁所的洗手盆附近，但有牙醫在社交平台發放短片，指將牙刷放在廁所是大錯特錯，片中更教大家5個牙刷最正確的處理方法。



Tiktok 截圖

德州奧斯汀女牙醫Ellie Phillips在社交平台TikTok以「用你的牙刷每天這樣做」爲題，提醒大家若將牙刷放在廁所，在長期有人使用馬桶和洗澡的情況下，潮濕的環境會令牙刷的刷毛滋生更多黴菌，成爲細菌溫床。

雖然有不少人都喜歡在洗澡的時候刷牙，不僅方便又快捷，而且又可以同一時間做兩件事，但Ellie Phillips提到原來洗澡水引發的水氣亦有助細菌生長，「你可能正忙著努力清理家裡其他地方的細菌，牙刷卻常常被人遺忘」，其實這個舉動就是間接把細菌放入口中，電動牙刷更不該經常接觸水氣，而牙刷也不能放在馬桶附近，以免因冲水時噴出的馬桶水令牙刷沾上細菌。

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Ellie Phillips提出，要正確處理和擺放牙刷便至少準備2支牙刷和牙刷架，早晚輪流使用各自的牙刷，亦因牙刷無法透過滾水煮沸消毒，Ellie Phillips便建議使用陶瓷牙刷架，每次使用後在通風、照的到太陽的情況下自然風乾24小時，在下一次使用便自然乾净又衛生，並且放在任何地方都好，也不要放在廁所，也避免在洗澡時順便刷牙。

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影片一出也引發大批網友的熱烈討論，有不少網民質疑「只要在沖水時把馬桶蓋上就好了」，Ellie Phillips隨後便解釋蓋上馬桶不能阻止細菌滋生，因馬桶附近的大腸桿菌會加劇牙周病，並使其更具侵襲性。也有不少網民在影片下面分享自己使用情況和擺放牙刷的位置，「我每次使用後都會扔掉牙刷，下次再打開一把新的。自此便沒有蛀牙了」、「我使用牙刷後在牙刷上放上雙氧水，然後沖洗，並將牙刷放在我的房間裡」、「我不喜歡把牙刷放在廁所裡，尤其是我的浴室很小。」

資料來源：TikTok@drelliephillips