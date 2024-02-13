初四係開工吉日！老闆要求全員返工帶旺人氣　打工仔無奈呻無補假

今個農曆新年公眾假期是從大年初一到大年初四（2月10日至13日），打工仔都期待在4天年假能好好休息，或與親朋共度佳節。不過有打工仔在網上發帖，指公司近年生意一般，老闆為增強人氣，稱初四是開工吉日，竟要求全體員工於當天回公司。雖然老闆強調只是「開吓電腦」而毋須工作，但卻不會獲補假，故樓主呻「其實真係好唔想…明明嗰日紅日嚟」。有網民認為樓主與同事都毋須理會老闆要求，「法定假日唔補返會違法，所以你可以唔聽老闆講」；不過亦有人覺得只要有可觀的開工利市，即使要回公司亦非完全不可。



有老闆稱初四是開工吉日，要求全體員工回公司以帶旺人氣。（《行運一條龍》劇照）

該打工仔在香港討論區以「老闆話初四係開工吉日叫大家返工…」為題發帖，指老闆表示近2年公司生意一般，希望全部同事於初四（13日）趁開工吉日，可以回公司「開吓電腦」以帶旺人氣。儘管對方曾強調當天毋須工作，但提早回公司即變相初四啟市，樓主無奈稱「其實真係好唔想…明明嗰日紅日嚟」，況且當天回去亦不會獲補假。

樓主苦呻，老闆想要員工為公司好，但對方卻沒有替員工着想。有同事詢問樓主敢不敢不回公司，事關對方居於天水圍，若然特意回香港島辦公室將會很辛苦，故打算無視老闆要求，初四當天不會出現，樓主因而詢問他人「俾着係你哋，係咪都唔會出現？」

有網民認為老闆要求無理，「俾我唔去諗初四返唔返，係諗應唔應該轉工」。（《無法成為野獸的我們》劇照）

有網民認為老闆要求無理，「法定假日唔補返會違法，所以你可以唔聽老闆講」、「年初一都已經俾個禮拜六食咗，仲要提早一日返？你咪叫你老闆自己返去幫每位同事開吓部機囉」、「如果佢話初一係吉日，你哋又點睇？」；另有人建議「搵定後路」，「俾我唔去諗初四返唔返，係諗應唔應該轉工」、「佢話呢兩年生意麻麻，好明顯就快唔掂，搵定工啦」。

不過有留言指若有豐厚開工利市則無所謂，「叫佢封返封金牛（1,000元）做開工利市，咁你哋咪搭的士返一返去囉」、「如果老細識做，一人一封開工大利市（500元以上），中午去食餐好嘅，食完就散我會返」。但亦有陰謀論猜測或許是老闆對員工的忠誠度測試，「就係試邊個員工為公司，返嘅可能有大利是，唔返就大信封」。

（香港討論區）