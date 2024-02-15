年初三遊港麵店竟加二服務費　小紅書男批︰被人宰了　網民咁睇…

不少食肆收取加一服務費，農曆新年期間會加更多。有內地男在小紅書大呻，本月12日年初三他在香港光顧1間麵店，連同可樂費用是133元，但店方收取加二服務費，即是27元，總數160元。他當場和老闆理論，對方解釋是加二服務費，最終無奈付錢，在網上大呻「被人給宰了」。網民反而留言指「香港是這樣了，大時大節盡量去快餐店」、「過年有開門營業就不錯了，加二、加三很正常，文化不同，不能總說別人宰你了」、「過年有開就不錯了，沒加三就別報怨了」。



樓主年初三光顧1間麵店，店方收取加二服務費，總數160元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，本月12日年初三來港旅遊，下午1時許前往第1間食店用膳，叫了手撕雞涼麵、牛𦟌涼麵和可樂，要價133元，但當他見到麵店收取加二服務費，額外再付27元，換言之總數是160元。

樓主批評「夠離譜的」、「就是普通的店服務什麼？」，覺得自己「被人給宰了」，不服氣要求老闆解釋，老闆重申是加二服務費，然後就離開樓主，相信樓主到最後在不忿下付足160元。

相信樓主最後付足160元。（示意圖/Getty Images）

多名網民反而留言指「香港是這樣了，大時大節盡量去快餐店」、「過年有開門營業就不錯了，加二、加三很正常，文化不同，不能總說別人宰你了」、「過年有開就不錯了，沒加三就別報怨了」、「過年就是這樣的，你都去旅遊了，別人還要上班，當然要加薪」、「過年才加二服務費，平時加一，平時不加一的，過年就加一，幾十年大家都默認了這規則」，因為過年還要開店，員工可能要加薪。

樓主不忿指，如果是政府規定新年期間3倍工資一定支持，「春節別家休息了你家還營業，收入暴漲你怎麼不說呢？商家多賺到錢然後員工3倍工資還要讓顧客出？」，又認為食店根本沒有服務可言，「作為顧客甘心情願出小費和被人強制收取服務費是兩種心態」。有網民也認為「一群人覺得服務費理所當然，真的看笑了」、「我也看笑了，文化包容性真高」。

（小紅書）