龍年到！農曆新年食肆趁勢加價　或收「加二服務費」　網民咁睇…

許多店舖新春期間都會休市，正常營業的餐廳變相減少，加上要求員工在新年假期開工，店舖可能需要有額外薪金津貼。近日有不少網民於社交平台發文提到各區都有餐廳已張貼告示，提醒食客新春改收20%服務費，甚至有茶餐廳年廿四就已經開始加價。事件引起網民熱議，有人同意餐廳做法，認為「一向都係咁」、「人哋過年都仲要開工喎」，亦有人反對，批評此行為等同「搶錢」。



有網民發文稱有餐廳張貼告示，提醒食客年廿九至初三將加收20%服務費。（「元朗吹水區」FB圖片）

近日多個飲食討論群組都出現討論「新春加收服務費」的帖文，如facebook群組「元朗吹水區」、「香港茶餐廳及美食關注組」等群組都有網民上傳照片。從網上流傳的照片可見，有不少食肆已經張貼出告示，表示「年廿九至年初三將收取加二服務費」。

另外，網傳照片中還有茶餐廳自年廿四就已經開始加價，指「農曆年前後，即年廿四至初九，各項食品及飲品加1至2元，多謝各位貴客惠顧」。由於加價時間較一般餐廳早了不少，故引起網民嘲諷何不中秋節就開始加收，「年廿四就開始收，真係第一次聽」、「唔好再早啲？」。

網傳有茶餐廳年廿四就已經開始收取「新春附加費」。（FB圖片）

網民對於食肆於新春期間加收服務費意見兩極。有人支持餐廳做法，並表示新春加價「早已是常識」，加上營業餐廳不多，又要員工「無假放」，故表示「好正常，一向都係咁」、「有乜問題？人哋過年都仲要開工喎」、「過年都要服侍你班大帝，加二算係咁」、「嗰幾廿蚊咪當畀封利市仔人囉」，更有人反問「你第一日喺香港過新年？」。

不過，反對者就認為食肆於新春時不會突然增加成本（如舖租、食材費、電費等），更批評餐廳加服務費是「搶錢」行為，「初一至初三加20％出糧俾員工，我都明白！但年廿九、年三十都要加二，過份咗囉」、「搶錢！近年食肆係年尾都已經開始加幾加幾嘅收費」、「咩嘢時勢？！可能因加得減！」、「由佢加囉，都係想做少啲客啫」、「搵笨X嘅嘢，港人表示唔受」，甚至有人表示「過關消費好過」。

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