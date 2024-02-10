新年！旺角粉麵店收「加三服務費」限時40分鐘　食客呻：做咗水魚

新年流流外出用餐到底要加多少價？有女生在餐廳群組大呻，指年三十晚她到旺角的粉麵店吃魚蛋粉，發現竟然要「加三」兼限時40分鐘，結果消費134元還要加上40元的服務費，但她承認自己沒有看清楚告示，「係我自己做咗水魚，冇睇清楚，但佢真係加得有啲離譜」。照片所見，粉麵店還列出了其他條件。不少網民批評加得太離譜，但也認為店舖已寫到明，「接受就食，唔接受就走」，而且部份人指新年加價並不出奇。



樓主到旺角粉麵店吃魚蛋粉，沒料魚蛋粉竟然要「加三」。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指她年三十晚近10時光顧旺角1間粉麵店，吃個魚蛋粉竟然要「加三」，而且限時40分鐘，直斥「好離譜」、「咩事」，但她承認自己落單前未睇清楚告示，「係我自己做咗水魚，冇睇清楚，但佢真係加得有啲離譜」。

從她上傳的照片可見，她點了1碗魚蛋米加紫菜要價37元、灼菜心24元、凍檸茶24元及1碗酸辣肥牛米線49元，原本價錢是134元，「加三」多收40元服務費，最後結帳要174元。另一張圖片拍到店內以紅紙黑字告示，寫上「恭喜發財，年三十至初一全場加收30%，茶水菜品正價24元，是日用餐時間只限40分鐘，每位最低消費40元一位」。

粉麵店「加三服務費」引起熱議，網民批評一見這些條件「唔X幫襯」、「我一定唔入去食」、「香港真係水魚天堂」、「凍檸茶24，不得了」、「真係加得離譜！」、「又唔可以話佢衰，始終佢有寫明，但魚蛋粉加三咁揦脷真係唔會去幫襯」。但不少人認為店舖已經寫明，「你仲幫襯，唔接受就應該行動抗議，即走啦」。

不過，部份網民認為新年餐廳加價很平常，「新年幾天預咗貴，有乜好投訴」、「以往年頭年尾都加價並不出奇。食店不休息，為你服務畀多啲大家開心啦」，提醒如怕新年食肆加價，可能要去光顧連鎖快餐店。有留言甚至就限時40分餐為店舖抱不平，「食個魚蛋粉要超過40分鐘嗎？一般人15分鐘就夠。如果人人食個魚蛋粉都坐足40分鐘，這間粉麵舖想唔執都幾難」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）