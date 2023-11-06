存款$1000萬4個月後只剩$0.6！女子悉真相怒告銀行　聞判決更崩潰

錢存入銀行也不安全？內地廣州1名女子把1,000萬人民幣（約1,100萬港元）存入銀行，本以為每年可賺取數十萬人民幣利息，詎料4個月想提出存款，卻發現只剩0.62人民幣（約0.67港元），即等同「清零」！警方調查後發現，原來是銀行內部管理層用造假方式，把女子存款轉到其他帳戶。女子得悉真相崩潰，把銀行告上法庭要求賠償，惟一審法院以「銀行員工個人違法行為」為由判女子敗訴；女子不服上訴，二審判銀行賠償女子部份損失、400多萬人民幣（逾433萬港元），意味女子仍損失超過500萬人民幣（逾540萬港元），這個判決結果令她極度崩潰。



廣州1名女子把1,000萬人民幣存入銀行，本以為每年可賺取數十萬人民幣利息，詎料4個月想提出存款，卻發現只剩0.62人民幣，等同「清零」。（網上圖片）

綜合內地媒體報道，事發2020年8月，民企女老闆李娟（化名）在廣東1間銀行內對職員大喊大叫，情緒淚動，原來她早前把1,000萬人民幣積蓄存入銀行，獲告知每年可以賺取數十萬人民幣利息。然而4個月後，她因業務想動用存款，卻收到「餘額不足」提醒，她透過銀行手機應用程式檢查戶口，發現存款竟然只剩0.62人民幣，相當震驚。

李娟於是立即到銀行問個究竟，不過銀行沒有正面回答問題，銀行行長也無法解釋其存款為何突然消失。此後3天，李娟多次致電銀行詢問調查進展，銀行都以「正在調查」為由拖延敷衍。見銀行始終未有解答，李娟只好報警求助。

警方調查後發現真相，原來是銀行經理利用職權謀取私利，用偽冒簽名、借款、轉讓合同等造假手段，將李娟10,00萬存款轉入非法信託公司（利用電信詐騙、偽造匯票憑證作為賺錢手段的非法組織）帳戶，導致存款短短幾個月等同清零。

李娟知悉真相崩潰，把銀行告上法庭要求追回損失，理由是銀行監管力度不足，導致投資者合法財產受損。

李娟知悉真相後十分崩潰，把銀行告上法庭，要求追回損失。（網上圖片）

一審判李娟敗訴 銀行毋須賠償



惟一審時，銀行聘請的律師辯稱案件是「商業糾紛」，發生後銀行已立即調查，並積極配合警方取證，盡了義務，「沒有做任何嚴格意義上的違法行為」。該律師又指李娟存款消失與銀行經營模式無關，「並非銀行主觀原因造成」，只是銀行部份內部員工問題，不能代表銀行，故銀行不應為李娟個人損失承擔責任。最終一審判李娟敗訴，銀行毋須對李娟提供賠償。

李娟對一審裁決感到不可思議，「從沒想過作為受害者會敗訴」，於是準備更多證據並上訴到二審。由於一審判決引發社會關注，許多在銀行進行存款交易的用戶都擔心被騙，紛紛前來旁聽。最後二審推翻一審判決，認為李娟作為事件受害者，應獲得銀行支付的部份經濟損失和利息，判銀行賠償李娟400萬多人民幣。

二審推翻一審判決，認為李娟作為事件受害者，應獲得銀行支付的部份經濟損失和利息，要求銀行賠償李娟400萬多人民幣。（示意圖／gettyimages）

雖然追回部份損失，但剩下500多萬人民幣損失是否能追討，要等涉事銀行經理與信託公司案件結束後才知曉。另警方調查發現，轉移李娟存款的信託公司，每天資金周轉量高達數億人民幣，意味除了李娟外，可能還有更多受害人。