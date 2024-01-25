慘！內地女哭訴同事被取消香港身份證　做錯1事即DQ崩潰：有點慌…

內地人申請香港身份證卻被取消了？有內地女於小紅書發文，哭訴其同事因為做錯1件事，被取消了香港身份證，令她崩潰，「搞得我也有點慌」。她認為要汲取教訓，指其餘4種情況也會導致香港身份證作廢，包括逾期啟動身份、提供假資料等，提醒其他有意申請香港身份的網民注意。



有內地女於小紅書發文，哭訴其同事因為做錯1件事，被取消了香港身份證，令她崩潰。（政府宣傳片截圖）

該內地女於小紅書以「崩潰，香港身份被取消了……」為題發文，並上載自己抹眼淚照片，指前幾天得知消息，其同事被取消了香港身份。

該內地女於小紅書上載自己抹眼淚照片，指前幾天得知消息，其同事被取消了香港身份。（小紅書）

樓主表示，其同事於數年前獲批香港身份，早前到了續簽時間，卻被港府拒絕，令她「也有點慌」，於是詢問詳細情況 ── 原來其同事1年只到香港旅遊2至3次，平日也沒什麼工作往來，相信因同事未能滿足離港時間不超過180天的「通常性居留」要求，又沒有合理解釋，就被拒續簽，「香港那邊查不到多少在港紀錄，就取消了。唉也是，香港吸引大陸人過去，給了那麼多福利，咱們不給人家創收，他們自然就不幹了。也不知道後面什麼情況呢」。

樓主認為要汲取教訓，指出其餘4種情況也會導致香港身份證作廢，包括「沒及時啟動電子簽證」、「保險公司掛職」、「提供假住址」、「虛假掛靠」，提醒其他有意申請香港身份的網民注意，「香港續簽真沒仲介說的那麼簡單，1年旅遊兩次就行了。很多種行為都會導致身份被取消」。

樓主認為要汲取教訓，指出其餘4種情況也會導致香港身份證作廢。（資料圖片）

1）沒及時啟動電子簽證



樓主表示，獲批後的電子簽證繳費和啟動都有一定期限，收到獲批通知後3個月內必須繳費，繳費後3個月內必須赴港啟動，否則簽證就作廢。

2）保險公司掛職



樓主指，為了達到續簽目的，很多仲介會建議入職香港保險公司做保險代理人，但其實有業績要求，「如果你不能保證每年銷售的保費金額，那在保險公司掛職也不能成功續簽」。

3）提供假住址



樓主說，不少人選擇用親友住址，但明言「這種情況屬於造假」，不僅會被取消香港身份，嚴重更可能坐監。

4）虛假掛靠



樓主表示，有些仲介給申請人介紹掛靠公司，1年收10幾萬掛靠費，「要知道虛假掛靠是存在風險的！有些不靠譜的掛靠公司實際上只是走形式、做假流水的空殼公司」，提醒其他人一定不能聽信任何人一面之詞，否則「賠了夫人又折兵」。

帖文引來網民熱議。（小紅書）

帖文引來網民熱議，「不理解對香港也沒什麼經濟貢獻，留那身份幹嘛」、「吸引人才是讓人才在那居住工作生活的，1年就去露幾面，被取消一點也不冤枉」。也有網民稱，「香港身份已經不香了」。