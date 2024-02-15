旺角揹名牌女圍罵清潔工片瘋傳！喝斥「做清潔工啦」　結局糗大了

職業無分貴賤！本港網絡近日瘋傳1段「女子圍罵清潔工」影片，指旺角有2名揹名牌袋鄉音女子，因不滿清潔工換垃圾桶時碰到她們，於是當街責罵清潔工，斥責「1句唔該都無」、「快啲做清潔工啦！」等。附近男途人不齒2女所為，一同責罵2女，「妳睇唔起人哋啊？」、「做清潔工唔X得啊？」。最終2女在途人圍攻下掉頭離開，但仍不時回頭離遠「開火」。

影片引來網民熱議，紛紛批評2女行為，「真正狗眼看人低！」、「職業無分貴賤, 人格有分高低」、「今次撐班大叔，清潔姐姐靠努力為生，值得尊重」、「懂得尊重别人的人才值得被尊重」。



本港網絡近日瘋傳1段「女子圍罵清潔工」影片。（影片截圖）

網上流傳影片長約5分鐘，地點在旺角通菜街。影片一開始就見到，站在垃圾桶附近、揹着YSL（SAINT LAURENT）名牌袋的鄉音女子正在怒視女清潔工，這時有大叔看不過眼喝斥她，女子即怒吼「咩事啊！」，旁邊揹着COACH手袋的鄉音女子亦反嗆大叔「你唔知咩情況！」。大叔繼續指摘她們「蝦老人家」、「蝦1個清潔工人」，女子怒斥「你走開！你走開得唔得啊！離晒大譜嘅！」，又指清潔工「1句唔該都無」。

這時清潔工解釋自己想換垃圾桶，但2名女子站在垃圾桶旁沒有讓開，唯有大聲叫她們，「我咪大聲（叫她們）囉」，女子則解釋聽不到清潔工說話。清潔工又稱被2女打，2女否認，明言「報警！報就報！」。

爭執過程逐格睇▼▼▼

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雙方僵持不下，清潔工反問「我又無做錯，妳點解鬧我」，也有男途人加入幫清潔工，女子即揶揄「快啲做清潔工啦！真係」。此言一出引來更多男途人圍攻，爆粗批評「妳可以咁樣講嘢㗎咩？做清潔工唔X得啊？你ON X X啊？唔可以做清潔工啊？」、「人哋做乜嘢工關妳咩事啫？」、「妳睇唔起人哋啊？」。女子不甘示弱反駁「你而家係咪要鬧人啊？係咪要鬧人先？」，並強調自己沒有看不起清潔工，「我邊有睇唔起？」，同時拿出手機拍攝情況。

被男途人圍攻下，2女子在同行男子勸說下掉頭離開，但仍不時回頭離遠「開火」，男途人則表示「係咪清潔得罪妳？」、「掂到（被觸碰）好閒嘅事，X你老X 真係」。

網民看過影片紛紛批評2女行為離譜。（影片截圖）

網民看過影片紛紛批評2女行為離譜，「真正狗眼看人低！」、「啲勇士阿叔好嘢！X得好！」、「不明白要罵人做什麼職業是否有病？如果沒有清潔工人街道會變成什麼樣子，對這些歧視不用介意，因為這些人是無教養及修養」、「職業無分貴賤，人格有分高低」、「今次撐班大叔，清潔姐姐靠努力為生，值得尊重」、「懂得尊重别人的人才值得被尊重」。也有網民為清潔工打氣，「做清潔工人真係辛苦」、「清潔姐姐、我支持您」。