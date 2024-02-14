港鐵大媽激戰港女影片瘋傳！爆粗怒嗆：報警！打妳個胸　後續更狂

【港鐵／MMA】港鐵座位問題常惹爭議。本港網絡流傳多段影片，港鐵車廂內有大媽一行人與港女等人疑因爭位問題發生爭執，其間港女用手機拍片，大媽暴怒伸手打中港女位置，揚言「報警啊！打妳個胸啊！笨X」，又稱「我保障我自己咋」。雙方之後繼續指摘對方先講粗口觸發衝突，有旁人表示「粗口好閒啫，唔好嘈啦」，但大媽怒氣未平，繼續爆粗，「妳無X嘅？妳得個X喺度！」。

上載影片的網民批評「點解而家啲人咁惡？」、「 郁手打人仲要話報警？惡就大晒？」。有網民看後斥責大媽行為離譜，但也有網民認為影片未見「上文下理」，不宜「跟車太貼」。



本港網絡流傳多段影片，港鐵車廂內有大媽一行人與港女等人疑因爭位問題爭執。（影片截圖）

有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」發布多段影片，留言「點解而家啲人咁惡？講還講，要郁手打人？你話人講粗口？你滿口都粗口侮辱人啦？」，批評「郁手打人仲要話報警？惡就大晒？」。

影片一開始就見到，港鐵車廂內大媽一行人與港女等人正在爭執，大媽突然伸手打向正在拍片的港女，鏡頭被打到劇烈晃動，大媽並明言「唔好拍片啊！話畀妳聽啊！」。港女反擊「我拍到妳打我」，大媽旁邊女子即說「妳有無講過粗口先啊？唔該你」，疑似大媽丈夫的男子則指「報警」，獲大媽附和「報警啊！打妳個胸啊！笨X！我非禮妳個胸啊！」。

雙方爭執過程逐格睇▼▼▼

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疑似大媽丈夫男子之後叫港女收聲，「妳收聲！妳鍾意拍片就拍片，邊個郁手先？」。港女重申是大媽先動手，男子卻說「妳講咩粗口啊？」。其間有男乘客指「粗口好閒啫，唔好嘈啦」，男子即反問「你侮辱人就好閒？」，男乘客否認侮辱，「無侮辱你，邊有侮辱你啫？」。

雙方繼續指摘對方先鬧事，大媽再爆氣怒斥「我打妳個胸啊！係咪！」。港女重複「妳打人啊！」，大媽亦重複「我打妳個胸啊？」，有乘客聞言不滿表示，「打咩胸啫，郁手就唔啱㗎啦！」。大媽未有理會，向港女表示「妳唔係亂咁拍片我唔郁手？」，港女則強調拍片是「我保障我自己咋」，惟大媽也稱其行為也是保障自己，「我保障我自己咋，我揈開個電話」。

另1段影片則見到，大媽怒氣仍未平息，再爆粗譏諷港女，「妳無X嘅，妳得個X喺度！」。

大媽怒氣仍未平息，再爆粗譏諷港女，「妳無X嘅，妳得個X喺度！」。（影片截圖）

影片至此結束，樓主補充，當日夜晚從內地回港已十分疲累，小朋友見有座位就即時下，結果被指無家教，「亞叔就一輪嘴話無家教，而家啲細路剩係識霸位，讓都唔讓下人……都唔知點教細路仔」。

網民看過影片議論紛紛，有人批評大媽行為離譜，「又係爭櫈坐」、「郁手就唔啱啦」。但也有網民指影片未見雙方爭議前因，難定對錯，不宜「跟車太貼」。