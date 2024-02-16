機艙驚降「蛆蟲雨」！女乘客頭上勁多蟲狂尖叫　源頭竟是這臭東西

在三萬呎高空上的機艙內，竟然下起「蛆蟲雨」？這不是驚慄片橋段，而是真人真事！早前有女子由荷蘭回美國時，坐上達美航空（Delta Air Lines）的飛機，最初她已嗅到機艙有異味，通知空服人員卻不獲理會，後來她見到恐怖事情發生了！有坐在她後一排的女乘客大叫，原來有堆蛆蟲「從天而降」落在該女乘客的頭上，然後蛆蟲爬到周圍都是。當時飛機已飛行了個多小時，卻要緊急地原機折返。航空公司其後發表聲明，指蛆蟲來看行李中腐爛的魚。

涉事的達美航空航班由荷蘭阿姆斯特丹飛往美國底特律，預計9小時到達目的地。可是起飛了1小時後，有乘客投訴機上有蛆蟲而原機折返。（網上圖片）

據報道，涉事的達美航空航班由荷蘭阿姆斯特丹飛往美國底特律，預計9小時到達目的地。可是起飛了1小時後，有乘客投訴機上有蛆蟲而原機折返。身處航機上的女乘客在社交平台分享這次坐飛機的不快經驗，她指當時與家人坐飛機回家，正坐在蛆蟲降落的前一排坐位，她聽到後面有女乘客向空服員投訴，指有蛆蟲跌在她的頭上，樓主望向後方，驚見大堆蛆蟲在座位上爬，場面極度噁心。

乘客在網上分享這次噁心的坐飛機經驗。（GettyImages）

而28歲女乘客凱爾西（Kelsey）亦在「X」發文，她一上機就向空服員投訴機艙上有股怪味，但空服員沒有理會，反而見機組人員在說笑，甚至沒有向乘客提供飲用水。凱爾西不滿空服員的服務態度，抱怨蛆蟲事件讓她差點回不了家。

達美航空事後證實，蛆蟲來自機上的行李內有條腐爛的魚，「我們向涉事航班旅客致歉，他們的旅程受到不適當包裝的行李影響。飛機折返回阿姆斯特丹，旅客也被安置乘坐下一航班。飛機則須進行清潔而停飛」。