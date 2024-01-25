多倫多希爾頓酒店餐廳食漢堡　女侍應竟提這怪要求　遊客當場走人

吃漢堡錯了嗎？據報導，一名美國遊客近期前往加拿大多倫多，在希爾頓酒店用餐時卻遇到掃興的事。



該名遊客表示，自己點了一份漢堡，不料，他剛咬下第一口，服務生卻打斷他，並遞出一張免責聲明要他簽名，讓他頓時食慾全無。

原因曝光後即引發討論，更有律師直呼是他這一生中見過的最離奇、最怪異的事情。

律師都話難以置信 希爾頓酒店這樣回應事件（點圖看原文全文及了解更多）：

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據《紐約郵報》報導，一名美國遊客在知名論壇Reddit發文，說出在知名的希爾頓酒店（Hilton hotel）餐廳用餐時，「食慾頓然全失」的體驗。

原PO表示自己點了一個五分熟的漢堡，正當他大讚餐點完美，咬下第一口時，服務生卻突然走過來，遞出一張免責聲明。

「她說餐廳總是把漢堡做成全熟的，但既然你想要半熟的，就應該在上面（免責聲明）簽名。」原PO聽完，頓時食慾全無，並表示最後他選擇付錢離開，沒有繼續享用漢堡，也沒有在聲明上簽名。

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原PO納悶這樣的情形是否在加拿大常見，也好奇是否真的有人會簽名然後吃掉漢堡：「我至今仍難以置信！」

根據原PO貼出的照片，免責聲明的內容顯示若消費者因半熟漢堡引起食媒性疾病（foodborne illnesses）而造成損害，酒店餐廳無需承擔賠償責任。

該篇貼文引發討論，許多網友表示實在罕見，也有人指出漢堡排本來就應該吃全熟的，訝異餐廳願意提供半熟的。有網友則認為服務生應該在原PO點餐時就提醒需要簽免責聲明。

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據報導，一名澳洲律師賈漢卡蘭塔（Jahan Kalantar）亦在社群媒體上評論此事件，表示是他這一生中見過的最離奇、最怪異的事情。他並補充餐廳的做法遠超出慣例，讓他大感吃驚且困惑，「竟然有人認為這是一個好主意」、「多數情況下你不能依賴免責聲明」。

卡蘭塔更形容這樣的行為根本是在彰顯餐廳對自身能力的不信任，將責任讓消費者承擔，「簡直令人難以置信」。

但另有一名食安專家基思沃里納（Keith Warriner）指出該做法不算糟糕，「我認為這是餐廳的前瞻性思維」、「雖然在加拿大，免責聲明不一定能在法庭上站得住腳，但它提供了一定程度保護」。

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沃里納也示警，如果吃下被污染的碎牛肉，很可能會感染大腸桿菌，並直指後果可怕，「幸運的話，可能只會罹患腸胃炎，但也有可能導致溶血性尿毒綜合症，進而引發腎衰竭」。

針對此事件，希爾頓酒店則回應，提供免責聲明的做法僅在該家酒店實施，並不是在每一家酒店都這樣做。

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