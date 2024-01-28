劣食！粉嶺茶餐廳豬扒包又燶又黑　食客要求更換　阿姐叫咁做絕了

不少港人都愛到茶記嘆個下午茶，但近日有網民在網上分享不快經歷，表示日前到茶餐廳食豬扒包，結果發現麵包太細，且過度烘焗致又燶又黑，餡料的洋蔥絲也呈焦黑狀，而且半塊豬扒是肥膏與骨。他向店員反映麵包太燶，結果女店員竟叫他「自己搣走佢」。他指豬扒包加1杯熱奶茶埋單32元，因不想浪費食物，他只好撕去焦黑的部份，但咬了兩口始終難以下嚥，並表示「唔會再去」。不少網民批評女店員態度惡劣，「一聽呢句我個人應該已經會噴火」，亦有人看完照片嘲笑「我以為係廚餘」。



有網民日前在粉嶺某茶餐廳食豬扒包，結果發現麵包被烘到又燶又黑。（「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」FB圖片）

該食客在Facebook群組「飲食黑店大全（全港食店質素/價錢/服務關注組）」發帖抱怨，稱在粉嶺某茶餐廳食下午茶，叫了1個豬扒包及1杯熱奶茶，索價32元。樓主認為食物質素並不理想，除了豬扒包尺寸問題外，還出現麵包過度烘焗及豬扒太肥的問題。

雖然樓主認為「個包已經細件，下午茶無乜所謂」，但是麵包實在烘得太燶，難以入口。樓主於是向餐廳女店員說明情況，但女店員沒有理會，甚至叫樓主「自己搣走佢」。樓主不想與其爭論，於是盡量撕去焦黑的部份，但是咬了兩口又發現新問題，「發現半件豬扒係肥膏同骨」。

從圖片可見，麵包表面有不少部份呈焦黑狀，部份表皮已被撕去，而麵包邊緣也被烘黑，內部則較深色及乾身，另外可見餡料中有些洋蔥絲又燶又黑。

由於茶餐廳不同意更換，樓主最終只吃了兩口，又指「無同佢爭論，（店員）明顯打工話唔到事，同埋我唔想浪費食物，但唔會再去」。事件看似是樓主吃了虧，但他卻認為吃虧的還有茶餐廳老闆，因為「做茶記最緊要有街坊客」。每1個街坊背後都是1個家庭及其所認識的街坊，「上埋網就隨時過百個客」。故他覺得身為老闆應該要長遠考慮，「成個餐$32，換咗都係蝕$32」，但如果令街坊失望就會失去很多生意。

帖文引起網民熱議，不少人都認為樓主的豬扒包賣相不佳，「個包乾到成舊石頭咁」、「咁燶好硬」，亦有人笑言「我以為係廚餘」、「阿姐誤會你叫嘅係『脆豬黑炭包』」。

另外，網民都一面倒認為該女店員態度惡劣，及餐廳處理手法欠妥，「一聽呢句我個人應該已經會噴火」、「個呀姐都痴X線」、「咁樣出俾個客都神奇」、「咁樣回覆個客更神奇」、「你又真係搣嗰下好笑！X佢跟手唔食走人啦」。

（Facebook）