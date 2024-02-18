洗內褲應該手洗定機洗？醫生教正確清洗5步驟　洗衣機先係關鍵？

內褲真的不能丟洗衣機洗嗎？每個人洗衣服的習慣都不同，而對於是否可以將貼身衣物丟入洗衣機內清洗，也都秉持著不同的看法。近日便有網友分享，自己將貼身衣物丟入洗衣機內清洗卻慘遭他人指責表示「有細菌、大便、尿尿，這樣你還敢穿喔？」讓他不解發文詢問，而貼文一出也引來許多網友一同討論。



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內褲應該手洗還是丟洗衣機？重點是1地方應定期清潔

該名網友近日於PTT以「內褲為什麼不能丟洗衣機？」為題發文表示，有人因為看到自己將衣服、襪子及內褲都丟入洗衣機洗，而指責表示，「有細菌、大便、尿尿，這樣你還敢穿喔？」而他也不解反擊指出，洗衣機不就是拿來洗衣服的，且洗衣精上就已標明為「抗菌洗衣精」為什麼不能清洗？

貼文一出，也引發網友討論，「內褲襪子本來就要用手洗」、「真的要說的話，洗衣機各種洗本身最多細菌、病毒」、「我先用水洗一次（搓揉），丟洗衣袋丟洗衣機」、「現在洗衣機都有浸泡排程了，還可以洗二次」、「除非你是做工的，或洗運動服之類的，一般上班上課通勤的衣服，最好是會髒到哪去」、「洗衣機自己沒固定清潔，搞不好還比你的衣服髒。」

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正確清洗內褲5步驟

而台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒也曾分享2021年發表於《臨床微生物學雜誌》上的研究，研究人員發現，與用冷水（20°C）洗滌內褲或不使用洗滌劑清洗內褲相比，若是以熱水（60°C）洗滌內褲並使用洗衣粉清洗，能顯著減少細菌數量。另外，他也分享了正確清洗內褲的五步驟。

1.內褲和內衣分開洗，以免交叉感染細菌 。

2.使用冷水清洗內褲，浸泡於洗滌水中約5～10分鐘即可 。

3.以輕柔的方式搓洗內褲，從後面開始並慢慢往前搓洗。

4.用清水將內褲洗滌劑清洗乾淨，再用脫水或乾毛巾將多餘水分除去，最後晾乾。

5.如果使用洗衣機洗內褲，定期清洗洗衣機以維持其乾淨，可以使用洗衣機的自清潔程序或浸泡消毒的方式。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：內褲不能丟洗衣機洗？醫生教學正確清洗5步驟，1地方沒定期清潔恐「越洗越髒」】