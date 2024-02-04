羽絨一定要送洗衣店洗？這種可放屋企洗衣機　North Face分享建議

天氣變暖之後，不少人會把羽絨外套收起來，但羽絨外套該如何保養才能蓬鬆乾淨呢？



一名網友表示，他通常會將外套丟到洗衣機清洗，並選柔洗模式，沒想到家人得知後，卻說羽絨外套不可以隨便亂洗、要送到乾洗店，讓他相當困惑。

「羽絨外套真的不能丟洗衣機洗嗎？」問題一出，引發討論，就有專家指出，只要看洗標，就可以知道羽絨外套到底能不能機洗。

部分羽絨外套能放洗衣機洗 內行網民分享經驗（點圖放大閱讀）：

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羽絨外套如何洗？

一名網友近日在PTT發文，表示自己對衣服有點潔癖，只要下雨天穿羽絨外套，隔天一定丟進洗衣機、選柔洗模式清洗，不然外套會有味道，讓他受不了。

然而跟家人談論到這個話題時，家人卻說羽絨外套不可以隨便亂洗，至少要送到乾洗店，但他在網路上爬文時，又有人說可以直接機洗，讓他相當困惑：「好奇大家遇到羽絨外套臭掉時會怎麼清洗？送乾洗店嗎？」

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文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「用真羽絨的不能洗，裡面沒完全乾會發霉，但現在大部分都3M科技棉了，有些也標榜可機洗，洗標看一下吧」、「都直接丟洗衣機開柔洗模式，洗完再丟烘衣機冷烘，就恢復蓬鬆感了，也不會結球」。

「送洗衣店一樣是機洗，他們不會幫你手洗的，洗衣店就是機洗完烘乾」、「我有兩件快10年的羽絨一直都手洗，晾乾會雙手拍鬆都維持好好的」、「洗衣機洗真的沒問題（一年洗三四次、裝大洗衣袋），2008年買的Nike LBJ 羽絨衣到現在跟新的一樣」。

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事實上，知名服飾品牌The North Face曾針對羽絨外套清潔說明，不同的羽絨外套可能會有不同的清洗建議，包括適合的水溫、洗滌方式等。

像是皮革或是仿皮製的羽絨外套材質，就沒有辦法直接水洗，因此清洗前一定要仔細閱讀洗標上的指示。

如果可以機洗，除了選擇適當的洗衣精，也要設定溫和模式和低速轉速，以減少對羽絨的損害，更要避免擰扭和陽光曬乾，在陰涼通風的地方自然風乾即可，也可以輕輕拍打外套，幫助羽絨恢復蓬鬆。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：羽絨外套只能送洗？專家曝「在家正確洗衣方法」，乾淨蓬鬆不結球】