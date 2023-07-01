洗衣機藏污垢「衣服越洗越髒」專家教3招清潔　洗完仲有1事要留神

如果沒有定期清潔洗衣機，內部很容易藏污納垢，導致衣服越洗越髒！若找專人清洗，就得花費一些錢，對此家事達人486分享了清潔洗衣機的方法，讓大家平時就能清潔洗衣機，維持內部的整潔。



【圖輯】家事達人486先生傳授三招清潔洗衣機+一個注意事項（點圖放大了解👇👇👇）

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一、使用梳打粉

弱鹼性的梳打粉對於清潔有幫助，還能避免污垢生成。取200克的梳打粉放進粉格，並且將水溫調至最高，運轉10分鐘後再暫停，浸泡60分鐘後即可重啟。

二、使用含氯清潔劑

選用含氯的清潔劑，或其他清潔洗衣槽的產品，可以順利清理污垢，防止細菌滋生，也能達到除臭的效果。

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三、裝設納米氣泡產生器

加裝納米氣泡產生器，水流經過時會形成微米氣泡，可加速洗潔劑溶解，還能清潔筒槽內部。

四、保持乾燥通風

洗衣機使用完畢後，擦乾橡膠圈並打開門蓋，維持乾燥、通風，避免洗衣機內部潮濕，導致黴菌增生。

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