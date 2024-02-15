網紅放火情人節公開戀情「女友身份曝光」竟然係呢個香港網紅

YouTuber放火（李育群）2020年疑似被仙人跳（色情敲詐）的桃色風波後，一度長時間停更頻道，直到日前才坦言「我交女朋友了」，對象是香港網紅女友蘇菲。14日適逢西洋情人節，他不忘PO出與另一半的搞笑合照放閃。



照片中，可以看到放火與蘇菲紛紛扮鬼臉入鏡，女友看了忍不住笑回「到底誰比較正常！」搞笑之餘，小倆口還各自穿上學院風的外套和襯衫，看起來宛如高中生情侶，甜蜜之情溢於言表。

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搞笑的是，放火還在IG Story上傳另一張和蘇菲的合照，「情人節快樂」，他穿著白色上衣，女友笑著依偎在身旁，但晃到模糊的畫素讓女友不禁笑回「拍得真棒」。

事實上，放火日前透露已和蘇菲交往半年多，「IG認識的，然後我直接去香港找她，那時候還很怕會有問題，朋友還跟我一起去香港」，稱讚女友漂亮又善良，「我運氣真的很好可以認識她。」

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