女子半夜被「媽媽哭聲」嘈醒真相令她超尷尬　網民反而有另一睇法

夫妻間發生親密行為很正常，但仍有許多父母會避免被兒女聽見。一名女子除夕夜在房間休息時，突然被媽媽的「哭聲」吵醒，沒想到仔細聽才驚覺是在「做雙人運動」，瞬間讓她既害羞又尷尬。



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原PO在Dcard分享，除夕夜她忙到凌晨12點多，由於整天下來實在太勞累，過沒多久就睡著了，怎料睡到一半被吵醒，在半夢半醒間聽見「媽媽在哭」的聲音，嚇得她以為出了什麼事，結果仔細聽才發現是父母正在做運動的聲音，讓她瞬間傻眼。

原PO表示由於夜深人靜，儘管兩人是用氣音在說話，仍舊聽得很清楚，「雖然這代表他們還是很恩愛，可是看到他們還是有種尷尬的感覺」。

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原PO表示，她知道這種行為很正常，但畢竟活了25年第一次聽見，讓她不知所措，不知道能和誰分享，因此詢問網民們「大家遇到這種事，都是怎麼調適心情的？」，並奉勸各位以後有了小孩，千萬別以為小孩睡著就可以好好享受，要注意家裡隔音。

這段經歷曝光，網民們紛紛表示，「很好啊，我爸媽應該30年沒做了」、「恭喜獲得明年的弟妹*1」、「往好處想就好，他們感情好，其他不要去想」、「爸媽性生活美滿，非常幸福的家庭！」、「你也是他們性行為的產物，這有啥奇怪的，不用想太多吧」、「之前半夜偷吃餅乾玩電腦，聽到爸媽在運動拍手就安心了」。

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