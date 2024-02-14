面相｜絕世好老公8大特徵　濃眉大眼係筍盤！這面相最錫老婆

雖然常說不可以以貌取人，但其實看一個人的面相可以告訴我們不少訊息。例如那個人的性格、為人，還有氣運。拍拖結婚是一生人的大事，若能夠提早看出對方是否一個好對象，就能預防不少心傷。有占卜師就分享了以下這8個好老公面相特徵，大家不妨可以多留意一下啊！



日本占卜師ましろ曾在網站hapy上分享選好男友、好老公時要留意的8大面相特徵。當中講到臉型四方的男人真誠、有責任感，而倒三角臉型的雖然美男子比較多，但亦有任性傲慢的一面。而有這一種特徵的男人則最專一愛老婆，一起來看看吧！

👇👇👇好老公8大面相特徵👇👇👇

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好老公8大面相特徵

【1】四方臉型

男人的臉部反映他的真誠度。臉型四方的男人多數責任感強為人誠實，不會外遇、能夠建立一個幸福的家庭。另外他們亦有性慾強的傾向，在夜生活方面也能滿足另一半。不過他們也可能會有點驕傲，要小心對待。

【2】濃眉正氣

男人的眉毛代表著能量，眉毛濃密、有正氣的人很有男子氣概，是個會對你傾灑火熱愛情的男人。眉毛稍微向下呈八字形的男人則比較溫柔，雖然有優柔寡斷的一面，但不會傷害女方。眉山高又尖的男人也是不錯的選擇，他們財運較好，能建立不用為錢煩惱的家庭。

【3】額頭寬

額頭寬的男人，是個有賺錢能力的男人。這是社長常見的面相，即使還沒有自己創業，將來也可能有大成就、變得富有。同時額寬亦代表他思考方式靈活，也有吸引運能力的人。

（Instagram：@keung_show）

【4】BlingBling大眼

眼睛閃閃發光的人充滿生機和活力，為人心地善良、對人誠實。眼頭眼尾輪廓分明的男人非常專一，能夠建立長久相愛的關係。

【5】鼻梁直

鼻子直的男人很有行動力，決定了的事就一定會完成。因此，他們在事業上取得成功的機會很大，並且能夠建立一個穩定的家庭。特別鼻梁寬的人更是深情、十分愛家。

【6】鼻翼闊

翼闊的男人，經濟力高、財運好。賺錢、儲錢都沒有問題，能安心一起生活。同時，他的性慾也很強，不用擔心沒有性生活。

【7】嘴角向上

嘴角較緊、向上的人誠實守信，不會說謊；是結婚的理想型。

【8】下巴闊+有肉

男性的下巴象徵經濟穩定性，所以若想結婚這是第一個要檢查的地方。下巴闊又有肉的男性不會有心錢煩惱，而且因為有運氣逐步上升的氣運，所以隨著年齡的增長，還會變得越來越富有。