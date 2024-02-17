巴士迫爆仍上客！車長提1要求　港女怒爆粗兼公審　同車客爆真相…

乘搭交通工具難免會遇上人多擠迫的情況，早前有港女貼出多張照片，指新年期間乘搭巴士時，車長已知車廂內人多，但仍准許其他乘客上車，令本來站近門口位的她阻礙車長查看倒後鏡，結果她被要求「企出啲」時不禁動怒，大爆粗言穢語斥該司機「傻X」，「迫X到咁X樣，仲係咁俾人上車」，「迫X到自己睇唔X到塊倒後鏡啦，係咁叫我企出啲」，帖文隨即惹來熱議。



不過網民卻認為樓主自私，「自己上咗就唔想人哋再上」；之後疑有同車乘客公開真相，指樓主身材較高佻，加上當時只顧玩電話才會阻礙車長視線，車長亦只是善意提醒，詎料卻被女子大罵，不少留言隨即斥責樓主是西客。



有港女不滿巴士人多擠迫，但車長仍准乘客上車，更被要求讓位以便看倒後鏡。（示意圖／資料圖片）

該港女原先於facebook某群組嬲爆發帖，並上載多張圖片公審巴士車長，怒稱「見新年我都收X咗火，我X你老X，你係咁嚟，你係咪戇X呀司機，迫X到咁X樣，仲係咁俾人上車。好啦，迫X到自己睇唔X到塊倒後鏡啦，係咁叫我企出啲，我企你老X呀，有X位呀，九唔X搭八，正傻X」。圖片所示當時車上有不少乘客，而樓主站立位置是最接近司機位，亦即八達通收款機位置。帖文當時亦有不少網民反斥樓主不是，樓主之後已極速刪帖，不過卻被網民截圖並重新上傳至facebook群組「馬路的事討論區」。

該港女在facebook某群組大爆粗言穢語公審司機。（FB「馬路的事討論區」圖片）

上傳者質疑稱「無上限咩？多到阻住睇鏡仲上？」，續引來熱議。許多留言批該港女是「西客」，「知迫就咪上啦」、「自己上咗就唔想人哋再上」、「咁尊貴唔應該坐巴士」、「車長善意盡量俾人上車唔使等咁耐」、「好多時係人唔肯企入去中間，導致咁迫人情況。你呢啲騷擾司機行為不單對自己造成危險，萬一發生意外仲全車人陪你攬炒，好心你唔好咁自私啦」。有人則指出「你阻住塊鏡即係你最後一個啦，咁迫仲上？」，又揶揄「都仲有位俾你拎到部電話影相（公審）呀」。

有名聲稱當時在同一巴士上的乘客就公開真相，「我當時在巴士上，其實投訴的女士個人比較高，高度大約5尺5（約1.66米）左右，而她企在司機位旁不停地睇手機，最初司機是善意提醒她叫佢企過少少，她就隨即發惡！然後就影司機大頭！當時車上都有人話該女士不對的」、「呢個女人成程車喺度嘈住哂！坐樓上都聽到佢亂咁鬧人」。真相被公開後批評港女的聲音更是一面倒，「感謝您説出事實真相，還司機哥哥清白」、「上得就應該幫忙合作吓， 大家都想上到車安全去到下個站落車， 睇少陣手機唔會死嘅」。

（FB「馬路的事討論區」）