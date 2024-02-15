巴士司機鬧上層乘客不准站立　全車1反應感心寒：司機有陰陽眼？

新年外出拜年是傳統習俗，有女生早前在社交平台發文，分享坐巴士外出拜年時遇到「靈異事件」。她指自己當時坐在74X的巴士上層，聽到司機2次開咪叫上層穿黑衣的乘客不要站着，她立即四處張望，卻不見有人站着，車內的乘客也你眼望我眼，心中大驚唯有安慰自己「司機太攰睇錯啫」。帖文一出，引來不少網民熱議，有網民指當時同車，「聽到毛管戙」、「司機有陰陽眼？」，有人認為不要自己嚇自己，可能是該乘客「長得太高了吧，坐着也似站着」，有坐在下層的乘客指，其實司機後來有補充「如果我睇錯就唔好意思」。



樓主分享新春期間坐巴士所遇的靈異事件。（《大叔的愛》劇照）

樓主在Facebook群組「大埔人大埔谷」發文，分享早前坐巴士外出拜年時所遇到的「靈異事件」，她坐在來往大埔中心及觀塘碼頭的74X巴士的上層，聽到司機2次開咪，「叫樓上嗰位着黑色衫嘅乘客唔好企喺度」。樓主立即四處張望，但不見上層有乘客站着。

樓主當時心中不禁升起一股寒氣，發現車上其他乘客也與她眼望望，樓主感到更加怪異，唯有安慰自己「司機應該係太攰睇錯啫，冇嘢嘅，嚇我唔到嘅！」。

有網民問：「司機有陰陽眼？」，樓主回應「我都唔知，但佢開第二次mic就覺得佢真係睇到啲嘢...」。（劇場版《大叔的愛》劇照）

帖文一出隨即在網上被瘋傳，不少街坊紛紛留言，有人指自己也在車上，同樣感到恐怖，「同車，聽到毛管戙」、「新年都咁猛，好驚下喎！」、「司機有陰陽眼？」，樓主回應「我都唔知，但佢開第二次mic就覺得佢真係睇到啲嘢」、「細思極恐呀…嗰吓我忍唔住答司機，冇呀司機，心諗，你唔好再理上層，專心啲開車，咪嚇親自己，見佢chok咗兩吓應該都驚驚哋」。

有同車坐在下層的街坊指，司機後來有補充指「如果我睇錯就唔好意思」，她坐在樓下真的以為有乘客在上層站立。不過也有留言開玩笑指，「唔出奇，我哋有我哋出街拜年，佢哋有佢哋出街拜年！」，又覺得可能「有人長得太高了吧，坐着也似站着」。