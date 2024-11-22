不穿內褲上班！人妻工程師偷食男同事　情慾對話曝光　姦夫這樣說

離婚後才發現前妻婚內出軌，傷上加傷！台灣１名髮廊老闆和結婚多年的妻子離婚後，知悉任職工程師的妻子被男同事的元配提告，才發現自己一直「戴綠帽」，妻子有出軌之餘，還和姦夫大傳情慾訊息和發大量裸照，內容非常露骨，包括「自從在你身上搖搖，我沒在他身上搖過」、「寶貝～我明天不要穿內衣內褲上班喔」，提及不少性事內容，認為是夫妻感情生變的原因，怒告姦夫侵害配偶權。被告承認有收到人妻裸照，但否認有性交，不過法官提出2點，認為他們存在性關係。



人夫離婚後才知道妻子出軌，還被姦夫的元配控告。（示意圖／Getty Images）

離婚後驚揭前妻早出軌

案情指，經營髮廊的人夫去年5月與妻子離婚，事後才發現前妻婚內出軌，還遭姦夫的元配提告侵害配偶權。後知後覺的他原來一直在「戴綠帽」，對方是前妻在新竹科學園某公司的林姓男同事，2人曾多次性交，前妻還發過大量裸照給對方。他和前妻育有2子，這才明白夫妻感情生變，導致家庭破碎原因，憤而向林男提告，要求80萬台幣（約20萬港元）精神撫慰金。

前妻與姦夫情慾對話呈堂

原告提交前妻和姦夫的情慾對話內容，顯示前妻曾提及「自從在你身上搖搖，我沒在他身上搖過」、「我今天上班的時候一直在想我們去H用過的姿勢」、「你要看着我裸體」、「寶貝我太準了月經來了，那我想要吸出來…」、「終於自己在外面透透氣了，林寶寶寶寶，我想你X我」。

法官審視２人對話內容，認為他們的關係早已越界，而且提到很多性交及口交情況。（示意圖／Getty Images）

前妻曾向姦夫發裸照

更令原告崩潰的是前妻發了不少裸照及誇張做法，包括提及「寶貝～我明天不要穿內衣內褲上班喔」，還曾在發沐浴照時稱「我好想要寶貝的XX放在我身體裏」等。林男曾在收到裸照後回覆「又脫光幹嘛，自摸嗎？」。

林男承認有收到裸照，但他否認有和人妻性交及口交。法官認為2人傳送露骨內容至少半年以上，而且內容清楚提到性交及口交的情況，證明2人關係早已越界。另一方面，考慮到人妻在之前被姦夫原配控告的案件中，已承認和姦夫發生至少性交1次，判林男侵害配偶權性節重大，需賠償45萬台幣（約11萬港元）。

（綜合）