姊弟共浴多年　高中女拒再和國中弟洗澡　母竟反對後續嚇呆網民

小時候和兄弟姊妹一起洗澡屬常事，但踏入青春期後仍然如此，真的沒問題嗎？台灣有高中女生在網上大呻，稱從小和胞弟一起洗澡，其間聊天打水仗，玩得不亦樂乎。但女生長大後開始覺得尷尬，向就讀國中的胞弟提議分開洗澡，惟胞弟不同意，甚至向母親告狀，而母親竟站在兒子一邊，要求姊弟繼續一起洗口口木。女生事後諮詢網民後決定果斷拒絕，但由於太激動，所以「變成吼我弟弟」，令到對方看似受傷。網民對事件感到震驚，指孩子讀小學後就該分開洗澡，又笑言「叫你媽跟你弟一起洗澡啊，她自己說又不會怎樣的」、「你媽很特別，叫她跟舅舅一起洗澡」、「真的很詭異，高中女生跟國中男生一起洗澡根本就不正常」。



樓主自小和胞弟洗澡，但年紀漸長，所以拒絕繼續姊弟共浴。（《闔家辣》電影截圖）

樓主在「Dcard討論區」表示，從小就和胞弟共浴，「一邊打水仗，一邊聊天」，但樓主已升至高中，胞弟則是國中，由於感到尷尬，所以樓主向胞弟建議分開洗澡，但胞弟卻很不以為然，認為過往多次看過胞姊身體，而且分開洗浪費時間，甚至強調「這是我們互相交流分享日常的時刻，不想被剝奪」。胞弟激動向母親告狀，更訛稱胞姊有男友，所以不想再有姊弟共浴。

母親聞言大怒，質問樓主交了什麼男友，但樓主根本沒有拍拖，被問得莫名其妙，好不容易澄清誤會，母親卻不贊成分開洗澡，反指「跟你弟洗啊，又不會怎樣」。樓主大感崩潰，當諮詢完網民後，決定向胞弟果斷拒絕再共浴，雖然以往幾乎沒有罵過胞弟，「可是因為太激動變成吼我弟弟」，對方看似受傷，甚至問她是否因生理期而心情欠佳。

胞弟得知樓主意向，知道日後要獨自洗澡，大感崩潰。（《大叔的愛》電視截圖）

母親聞聲趕至了解，樓主解釋原因和重申意願，母親甚少見到女兒發怒，知道對方動了真火，於是答應要求，但同樣問她是否因生理期而心情不好，繼而安慰兒子，叫他想跟姊姊玩，可以洗完澡再叫她陪伴。樓主的父親同樣過來了解事件，事後立即斥責兒子丟臉。

多名網民笑言「叫你媽跟你弟一起洗澡啊，她自己說又不會怎樣的」、「你媽很特別，叫她跟舅舅一起洗澡」、「真的很詭異，高中女生跟國中男生一起洗澡根本就不正常」、「第一次看到高中女國中弟還能一起洗澡的，都第二性徵發育完了，怎麼可以男女還一起脫光洗澡？」、「你家人完全不尊重你」。

（Dcard討論區）