開工利市得$XX！打工仔嫌少欲辭職　網民鬧不智：意頭嘢睇咁重？

開工利市金額，直接影響員工去留？打工仔於現職公司首次過新年，近日復工後收到開工利市，發現只有20元，與以往公司所派的50元，甚至「公價」100元相差甚遠，即時覺得公司根本不重視員工，大感失望繼而產生辭職念頭。許多網民斥樓主想法欠成熟，認為薪金花紅以及前途才是最重要，「經濟差成咁，有利市收都偷笑」、「開工利市意頭嘢，你份糧OK唔OK先」，亦有人揶揄「下次見份新工，記得問清楚開工利市派幾錢」。



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有打工仔不滿公司開工利市只有20元，想要辭職被批不智。（示意圖／資料圖片）

該打工仔在香港討論區以「見到封開工利是我想辭職…」為題發帖，指他是首年於現職公司過新年，以往公司的開工利市都有50元，又稱「正常公價」是100元。不過日前回公司所收到的開工利市只有20元，所以感到愕然，「一開見到嗰下真係呆晒，心諗係咪俾錯我？」

樓主失望稱「真心唔派都無咁嬲，當我保安呀？」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主事後向較資深同事打聽，才發現公司一向都是派20元開工利市，他們亦認為「叫做好過無」。樓主失望稱「真心唔派都無咁嬲，當我保安呀？」，又指現有打算辭職，皆因從此事看出公司完全不重視員工，並詢問他人「想問宜家開工利市會少到咁咩」。

樓主覺得從開工利市金額可以看出公司根本不重視員工。（《大債時代》劇照）

不少網民直指樓主衝動不智，「為咗20元的開工利市而辭職很不值得」、「開工利市意頭嘢，你份糧OK唔OK先」、「經濟差成咁，有利市收都偷笑」、「辭唔辭職主要睇你份工適唔適合做，就算利市俾1,000元又如何，人事工作垃圾一樣唔想做」、「年尾份Bonus（花紅）先最緊要，如果份Bonus年年減少就真係要另謀出路」、「開工利市唔係合約寫明，你屋企長輩俾$20利市你，你會唔會同佢脫離關係呀？你喺一間公司做，應該（係）睇吓對自己前景有無幫助或者有無野學」。

亦有人揶揄「下份工Interview（面試）俾人問點解走記得照直講」、「下次見份新工，記得問清楚開工利市派幾錢！」、「利市=意頭吉利，唔係暴利，派200萬俾你好無」。有留言就安慰樓主，「好過無啦！」、「我老闆賺得多但開工利市得十蚊，咪笑下算」、「上司連開工利市都無派，咁我應該點做呢」。

（香港討論區）